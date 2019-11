Boric descartó que acuerdo sea "cocina" y dijo que "tenemos la oportunidad de terminar con la Constitución impuesta por la dictadura"

09:46 El diputado por Magallanes dijo además que suscribir el acuerdo no implicó pactar impunidad en casos de abusos y violaciones a los DD.HH. y aseguró que apoyará la acusación constitucional contra el presidente Piñera.

El diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric, abordó su decisión de firmar el acuerdo para una nueva Constitución, suscrito por casi la mayoría de los partidos con representación parlamentaria, hecho por el que fue pasado al Tribunal Supremo de su colectividad, y por el que más de 70 militantes de la tienda, entre ellos el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, renunciaron al partido.

En entrevista con Cooperativa, Boric descartó que el acuerdo haya sido una "cocina" firmada a espaldas de los actores sociales y planteó que "más importante que las rencillas internas al interior de las coaliciones o los partidos, es el momento histórico que estamos viviendo, en donde tenemos la oportunidad de terminar de una vez por todas, después de 40 años, con la Constitución impuesta por la dictadura".

El parlamentario por Magallanes, además, sostuvo que "quienes han dicho irresponsablemente que en el marco del acuerdo constitucional se trató de pactar impunidad quiero decir que es absolutamente falso" y recordó que ya se presentó una acusación constitucional contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick y, que esta jornada se presentará el mismo recurso en contra del presidente Sebastián Piñera. "Yo la voy a votar favorablemente", añadió.

"Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas y energía para que haya justicia en esos casos de violación a los derechos humanos", añadió el diputado.

El exdirigente estudiantil también se refirió a su situación al interior de Convergencia Social y descartó dimitir a la militancia. "No voy a hacer ningún tipo de renuncia porque es importante hacer lo posible para ponerme a disposición y colaborar en cuál es la mejor solución para el momento que estamos pasando".

Boric además entregó su parecer sobre por qué, las movilizaciones sociales no han cesado, pese al acuerdo firmado en el Congreso. "no podemos perder el sentido de urgencia. Este acuerdo para un proceso constituyente no significa aumentar las pensiones, aumento del sueldo mínimo. Por lo tanto, tenemos que trabajar con mucha intensidad y urgencia para solucionar esos problemas".