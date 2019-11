RN y la DC pidieron al Gobierno apurar los proyectos de la Agenda Social

Los presidentes de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, y de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, le pidieron al Gobierno acelerar los proyectos de la llamada Agenda Social.

Desbordes afirmó que “las movilizaciones sociales no van a terminar si la gente no ve soluciones en serio, de fondo, a los problemas que nos han planteado”, según consigna Cooperativa.

Además, agregó que “ojalá no haya marchas, no haya necesidad de marchar, yo no he llamado ni voy a llamar a marchar, pero sí creo que la gente tiene que estar alerta y si decide hacerlo, por favor, denle un respiro a las ciudades a las Pymes, al comercio, que necesitan trabajar".

“Tenemos que solucionar esto y tener respuesta, al menos en la reforma previsional, en una semana, máximo dos semanas", sostuvo el parlamentario.

Por su parte, Chahín manifestó que “estamos disponibles para reunirnos desde hoy para que en el plazo de una semana máximo seamos capaces de demostrarle al país que no sólo en políticos, sino también en lo social, en lo que tiene que ver con la dignidad de las personas, podemos actuar con sentido de país, con sentido patriótico".

Según informó Cooperativa, el Gobierno estaría dispuesto a subir las pensiones entre un 30 a un 35%, de forma gradual, así como aumentar el ingreso mínimo garantizado ($350 mil brutos) a 380 o 400 mil pesos, como pidió la UDI.

Además, a la llamada Agenda Social podrían incluir temas como las listas de espera en el sistema de Salud y la rebaja de la tarifa del transporte público para los adultos mayores.