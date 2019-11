Jaime Quintana y dichos de Allamand: "Él busca echar abajo este acuerdo"

En una conversación con Radio Cooperativa , el presidente del Senado, Jaime Quintana, acusó un “intento deliberado” del senador Andrés Allamand para “echar por tierra” el acuerdo parlamentario para iniciar un nuevo proceso para una nueva Constitución.

Quintana aseveró que "yo creo que hay un intento del senador Allamand, deliberado, claramente de desestabilizar este acuerdo, de echar por tierra este acuerdo", replicó Quintana en conversación con Lo Que Queda del Día, junto con asegurar que, pese a ello, "este acuerdo está más firme que nunca".

"Él busca echar abajo este acuerdo y con eso no se da cuenta que está desestabilizando un Gobierno que está extremadamente débil; yo francamente no sé si el Presidente Piñera y el ministro Blumel, con quien hemos conversado en infinidad de ocasiones respecto al tema, comparten esta opinión", aseguró el Presidente del Senado.

"Yo estuve en todas las conversas de esa noche, al senador Allamand no lo vi en todas las instancias, no sólo de esa noche, porque partimos conversando con el Ejecutivo cuatro o cinco días antes de la madrugada del viernes", relató, explicando que le quedó "súper claro que cuando no se alcanzara un acuerdo en una tema determinado, ese tema no entra (en la nueva Carta Magna) y será materia de ley", agregó.

Finalmente, Quintana concluyó que confía en “cada uno de los firmantes” del acuerdo, aunque “"algunos en la derecha, en la UDI especialmente, no están por incorporarle cosas (a la Constitución) pero tampoco están por quitarle cosas", en marco de que "los dos tercios es la forma en que se van a tomar los acuerdos".