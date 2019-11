Bancadas PS y PPS rechazaron el acuerdo de pensiones del Senado

14:58 Al respecto, instaron al Gobierno a buscar un acuerdo con ambas cámaras y no sólo con la Alta.

Los jefes de bancada del PS y del PPD manifestaron su rechazo al acuerdo de pensiones alcanzado en las últimas horas en el Senado. Al respecto, instaron al Gobierno a buscar un acuerdo con ambas cámaras y no sólo con el Senado.

El jefe de bancada PS, Manuel Monsalve aseguró que “consideramos que en materia de pensiones, el acuerdo alcanzado en el Senado es un mal acuerdo. Primero, porque no es suficiente y segundo, porque es confuso. Las pensiones han sido un tema central en el marco del estallido social y el Gobierno que debería buscar un acuerdo nacional, en materia de pensiones, ha querido entender que un acuerdo con algunos senadores reemplaza un acuerdo de carácter nacional, en un tema tan importante para los chilenos, como el tema de pensiones”.

Monsalve aseguró que el acuerdo de Hacienda con el Senado es “muy difícil de explicar a los chilenos”, agregando que “el Gobierno debiera buscar un acuerdo completo en el Congreso, para dar una sola señal: que el aumento de las pensiones del Pilar Solidario sea de un 50 por ciento a partir de enero de 2020”.

Además, sostuvo que “el Gobierno no puede seguir avanzando en materia de pensiones sin tocar las AFPs y sin tocar los impuestos de los más ricos de Chile. Y el Gobierno insiste en decir que no hay recursos, pero claro, sin tocar los intereses de las AFPs y los impuestos de los más ricos”.

Por su parte, el jefe de la bancada de diputados del PPD, Ricardo Celis, sostuvo que "el día jueves en la mañana los jefes de bancada nos juntamos con el Ministro de Hacienda, le planteamos lo del 50% para las pensiones básicas de los adultos mayores, aumentar el gasto per cápita de la Atención Primaria de Salud a $7.500, y la disminución de 50% en tarifas de transporte público para adultos mayores. Él nos dijo que no se podía, que no había espacio".

"Anoche se hace un acuerdo a medias, un mal acuerdo. Nosotros creemos que particularmente en adultos mayores hay que dar una señal muy clara. La gente que está en AFP tampoco entendería que llegásemos a un acuerdo sólo en la Ley de Presupuesto para establecer un monto para el pilar básico solidario”, manifestó.

Finalmente, Celis sentenció que “nosotros entendemos que esta base que se va a establecer respecto a 165 o 167 mil pesos debe funcionar para todos, pero esa es una conversación que va a venir a continuación. Pero en lo puntual, el día lunes vamos a rechazar esto porque queremos que se haga un esfuerzo mayor.