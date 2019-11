Nueva Constitución: Oficialismo y oposición se reunirán este viernes

Este viernes partidos del oficialismo y la oposición se reunirán nuevamente para trabajar el la comisión técnica que trabajará en determinar cómo funcionará la Convención Constituyente.

Según detalla Radio Cooperativa, tras la cita se deberían dar a conocer también los mecanismos para establecer temas como paridad de género, cuota para pueblos originarios y la incorporación de los independientes.

La diputada del Partido Comunes, Claudia Mix, afirmó que "nosotros creemos que el acuerdo siempre estuvo dentro de un marco de acción. Nadie está cuestionando los dos tercios, nadie está cuestionando que haya dos plebiscitos, nadie está cuestionando que a la gente se le consulte el mecanismo, eso no está en cuestión".

Además, agregó que “nosotros creemos que la única forma de poder dar respuesta y robustecer este acuerdo es que considere algunos aspectos que no fueron discutidos el día de la firma del acuerdo, lo que tenía que ver por ejemplo con el límite de la edad. Creemos que sí deben existir cuotas para mujeres y por supuesto para los pueblos indígenas".

Por su parte, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, sostuvo que “"no hay nada prohibido para conversar entre los presidentes de partidos y por cierto que abordaremos esos temas, y luego tendremos que decidir que es lo que en definitiva está en la agenda de la mesa técnica".

A su vez, la presidenta de RD, la diputada Catalina Pérez, criticó las declaraciones del senador Andrés Allamand, quien señaló hace algunos días que en caso de que no se llegue a un acuerdo de dos tercios para aprobar la nueva Carta Magna, seguirá rigiendo la de 1980.

Pérez manifestó al respecto que “caen en un saco roto de declaraciones de determinados personeros que buscan boicotear un acuerdo cuando las distintas fuerzas políticas estamos preocupadas de cómo este acuerdo es simplemente un piso que nos permite seguir avanzando en más democracia, en más apertura y en representación de los distintos sectores de la población".

“Hoy día hay que poner en el centro de la discusión en como se ven representados los independientes, cómo se ven representadas las mujeres, cómo se ven representados los pueblos originarios, en cómo podemos incluir a los menores de 18 años en la discusión”, añadió la parlamentaria.

Finalmente, el presidente de RN, Mario desbordes, sentenció sobre la reunión que “desde Renovación Nacional estamos abiertos y estamos dispuestos a aquello, no tenemos ningún inconveniente en discutir las distintas alternativas que se planteen, pero comprendiendo que si todos agregamos lo que no se puedo el viernes pasado, no vamos a llegar a acuerdo mañana".

Cabe destacar que ayer jueves los líderes de RN, el PPD, la DC y el PR se reunieron con diferentes representantes de organizaciones del mundo social, con el fin de establecer un pacto que lleve a la redacción de la nueva Constitución.