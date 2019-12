Christian Pino se defendió tras las críticas por su trabajo en el gobierno

Luego de que se confirmara el trabajo de Christian Pino que realiza en el gobierno donde recibe un sueldo de $1 y su propia pareja, la vocera Karla Rubilar, salió en su defensa explicando la situación.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el periodista respondió una acusación que realizó un usuario y Pino manifestó que “eso no. Yo te puedo caer bien o mal, pero trabajar literalmente gratis en medio de la mayor crisis política y social de Chile no se si se puede decir que es sacar ‘provecho laboral’. Podemos estar o no de acuerdo, pero no tienes derecho a inventar una verdad que NO existe”.

Además, aprovecho la red social para contestarle a otro usuario que lo acusó de denigrar a los periodistas por trabajar gratis, por lo que el comunicador le respondió que "no trabajo gratis en periodismo".

“Hace varios años y es público que hago clases de Periodismo Internacional en varios lugares y ciudades. Por lo que al ser independiente puedo administrar mis tiempos. Entiendo que eso le moleste y no entiendan a los que no me conocen”, finalizó la pareja de la vocera.