[FOTO] Cathy Barriga posó junto a su polémico mural en el Liceo Nacional:"Tan mal hablados que son"

Con el objetivo de determinar que sucederá con el año escolar en la comuna de Maipú, la alcaldesa Cathy Barriga visitó diversos colegios y liceos municipales donde a trapes de redes sociales la edil compartió parte de su jornada en el Liceo Nacional donde mostró el mural em el que aparece su rostro.

A través de su cuenta oficial de Instagram la alcaldesa publicó diversas videos como “historias” y expresó que “estoy en el Liceo Nacional, ustedes pueden ver que ahí estoy (indica la pintura de su rostro). Tan mal hablados que son… bueno, me recuerdo y me da mucha alegría porque fue una sorpresa que me dieron acá en este liceo, donde siempre he recibido mucho cariño”.

“Ahí estoy, me hicieron un poco chinita, si”, reclamó la alcaldesa.