Karla Rubilar defendió trabajo de Christian Pino en el Gobierno: “Lo hace por amor a la patria”

Hace algunas semanas se supo que la pareja de la vocera de Gobierno, Christian Pino, está trabajando asesorando a la Secretaría General de Gobierno por $1.

En una conversación con Mentiras Verdaderas, Karla Rubilar se refirió a la acción del diputado Gabriel Ascencio que le pidió a la Contraloría que se pronuncie por el contrato del periodista.

Frente a esto Rubilar expresó que "me dolió, no puedo mentir que me dolió. Me dolió, primero, porque viene de un diputado. Con el que yo compartí el parlamento y me conoce bien. De una frase bien, diría yo, ninguneadora porque, probablemente, soy mujer”.

Además, comentó el sueldo de $1 peso que recibe Pino, pues la vocera aseguró "no entiende que lo que buscamos con Christián, por $1, es que pueda contribuir gratuitamente al Estado con toda su expertiz como periodista, habiendo sido conductor de CNN, de TVN mucho años, con tener formación de magíster y ser un gran periodista”.

“La gente que conoce a Christian sabe que lo hace por amor a la patria, por querer ayudar. Me duelen los ataques. Si quieren pegarme, péguenme a mí, ¿pero a Christian?”, finalizó Rubilar.