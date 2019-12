Chadwick y revisión de la acusación constitucional en su contra: "Con profunda convicción quiero decirles que soy inocente"

18:30 Mañana miércoles se votará en la Cámara del Senado el libelo contra el ex ministro del Interior.

Este miércoles se votará en la Cámara del Senado la acusación constitución en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick Piñera, quien es acusado por no haber actuado para evitar la violación de los Derechos Humanos tras el estallido social.

Hoy martes comenzó la revisión del libelo constitucional donde en primera instancia los diputados que integran la comisión de defensa del líbelo, Marcos Ilabaca, Gabriel Silber y Gabriel Boric y éste último expuso que "el ex ministro Andrés Chadwick es responsable político de las violaciones a los Derechos Humanos, en su calidad de ex ministro del Interior, que han afectado a nuestro país con un brutal intensidad en estos días de despertar social".

Asimismo, durante esta tarde, desde las 15:00 horas, los senadores escucharon al abogado de Chadwick, Luis Hermosilla, quien expuso la defensa del ex-titular de Interior. Posteriormente, los diputados tuvieron derecho a réplica y Hermosilla a dúplica.

Luego el ex secretario de Estado, Andrés Chadwick tuvo palabras en la sala para referirse a la acusación constitucional donde manifestó que “nunca imaginé que mi última intervención en el Senado sería para dirigirme por una acusación constitucional que considero no sólo injusta, sino que me causa un profundo dolor en la esencia de mi ser y mi integridad".

“Lamento los heridos y la existencia de casos de violación de DDHH, como también lamento lo ocurrido con aquellas personas que han sido gravemente dañadas en sus actividades laborales. Lo lamento y condeno por igual”, añadió Chadwick

Además, el ex ministro se dirigió a los senadores presentes y manifestó que "quiero dirigirme en forma personal a este jurado, y sólo espero que más allá de nuestras obvias y legítimas diferencias políticas, hayan podido ver en mí a una persona correcta, respetuosa de la ley y que siempre ha estado dispuesto a dialogar”.

“Se me acusa de haber realizado una omisión deliberada para facilitar que se cometan violaciones a los DDHH. Con profunda convicción quiero decirles que soy inocente”, aseguró.

Chadwick concluyó que “no le pido que respalden mis decisiones, pero con mucho respeto solo les pido y me atrevo a pedirles que reflexionen en conciencia, sobre el asunto que ha sido cometido a vuestra consideración y más allá de mi persona, lo más relevante es que el Senado cumpla con su función constitucional con total libertad y autonomía".