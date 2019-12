Andrés Chadwick tras aprobación de acusación constitucional en su contra: “Es injusta, infundada y politizada”

21:17 "Reiterar como lo hice ayer, que jamás deliberadamente o no deliberadamente he adoptado o emitido una medida que se pueda abusar a los Derechos Humanos de una persona" aseguró el ex ministro del Interior.