Montes por situación de Blumel: "Hay riesgo (…) pero esperemos que el gobierno recapacite"

La acusación decía que durante el último periodo el ex ministro (Andrés Chadwick) no había hecho lo necesario para evitar que se violaran los derechos humanos y hubo una convicción de que no se hizo lo necesario para eso. (…) Detrás de esto hay un cuestionamiento global a la manera en que el gobierno enfrentó el movimiento social, cómo lo analizó y la respuesta que dio, pero quien tenía la función específica del orden público era el ministro, y orden público y DDHH tienen que ir de la mano y eso no ocurrió”. Así justificó esta mañana el senador PS Carlos Montes su voto a favor de la acusación constitucional en contra del ex titular de Interior, Andrés Chadwick.

Sobre la defensa del ex ministro, dijo que “no funcionó el hecho de apelar al vínculo y a la historia de Chadwick porque estaba en juego otra cosa. Hubo violaciones a los Derechos Humanos muy graves y siguen produciéndose, la estrategia personalizada no resultó”.

“Creo efectivamente se puede empezar a pensar en un riesgo de máxima polarización a partir de esto. Lo que ocurrió anoche cuando salieron algunos ministros muy sobrecaliente y sin haber reflexionado a plantear escenarios bastante más extremos. Ahora se requiere calma y hay que reflexionar, tanto el gobierno como la oposición en cómo enfrentamos el escenario del país que es muy distinto a lo que se ha conocido en otro momento”, dijo en Radio Universo. “Lo que marca este escenario es que la sociedad y los jóvenes cuestionan la sociedad que tenemos, la organización, valores, mercantilización, deshumanización y nuestra responsabilidad es construir, responde a eso y dar soluciones hacia adelante rigurosas y serias”, señaló. “Hay que tener la cabeza fría”.

Sobre la postura del PC –que anoche llamó a aprobar la acusación constitucional en contra del Piñera- el senador dijo que “llamaría al PC a reflexionar y pensar cómo asumimos este escenario con una alternativa democrática de futuro”.

Consultado por la situación del actual ministro de Interior, Gonzalo Blumel, en un contexto donde siguen denunciándose violaciones a los DDHH, Montes respondió: “Una de las personas que fue herida fuertemente estaba totalmente pacífica en un sector totalmente pacífico, tenía parientes míos al lado de ellas y no se entiende cómo están disparando elementos que provocan ese tipo de daño. El gobierno tiene que pensar muy bien en esa situación y se la pinté ahí mismo durante el día a distintos personeros de gobierno que tenían que asumir eso. Yo no especularé en que derivará esto, pero es importante que el gobierno ponga atajo a ese tipo de instrumentos con los cuales se están provocando daños físicos a muchas personas”.

Frente a la pregunta de si los argumentos contra Chadwick podrían ser los mismo contra Blumel y tener que responder políticamente, Montes respondió: “Veremos qué pasa, esperamos que el Gobierno reflexione muy bien. Personalmente lo hablé con más de dos o tres ministros que tenían que poner atajo, hablar con Carabineros, ver qué está ocurriendo y tomar medidas efectivas. Hay riesgo de lo que ud. señala, pero esperemos que el Gobierno recapacite e implemente una solución”.

Ante las declaraciones del Presidente Piñera en Cadena Ser de España donde dijo que “no vio venir” el conflicto y acusó “una ola de violencia sistemática, profesional y organizada”, Montes aseguró: “Él dice que no vio lo que estaba ocurriendo, tampoco entendió el sentido profundo de las transformaciones estructurales que planteaba Michelle Bachelet, se rieron durante todo el primer período de este Gobierno diciendo que eso era algo que no respondía a Chile, él y otra gente más”.

“Se dedicaron a ridiculizar la reforma tributaria, a extremar e interpretarla de una manera totalmente antojadiza, la reforma educacional. El intento de Bachelet del proceso constituyente que no acogieron, hubo una incomprensión total de lo profundo de la sociedad. Él no la entendió”, aseguró.

“Y respecto a este análisis que él hace de que aquí hay una operación de una organización con tales y cuales características, él nunca ha podido demostrar eso, no ha dicho nada serio al respecto, la propia acusación constitucional contra Chadwick era la oportunidad para haber dado elementos serios y no ocurrió. Entonces todo indica que hay otros factores incidiendo. Creo que ellos y en particular el Presidente tiene que repensar su visión de la realidad y abrirse a un camino de soluciones”.