Bellolio confirmó reclamo por defensa a Chadwick: "Transmití una sensación generalizada de (…) que el gobierno había estado un poquito pasivo"

“Efectivamente transmití una sensación generalizada de varios diputados que sentían que el gobierno había estado un poquito pasivo. No lo quise personalizar en nadie, lo discutimos internamente, con varios ministros y otros senadores y ya”, dijo el diputado UDI Jaime Bellolio.

“Hay muchas cosas que los diputados manifiestan que no se veían o se desconocían, por tanto es importante que el propio gobierno aclare cuáles fueron todos los esfuerzos que se hicieron de manera que éste fuera un juicio justo porque de eso se trataba ayer en el Senado, no era meramente una cuestión política si no que el Senado actuaba como jurado”, relató en Radio Universo sobre la conversación que tuvo ayer con varios ministros en el Senado.

“Puede ser una percepción equivocada pero la percepción de las personas se transforma en su realidad y es lo que transmitimos al gobierno, tuvimos esa conversación y eso no implica que hoy día vamos a defender al Presidente que fue electo democráticamente por los chilenos”.

Bellolio también criticó la votación de ayer: “lo que ocurrió ayer en el Senado fue que fue una réplica de la Cámara de Diputados, no hubo ninguna diferencia entre diputados y senadores. A pesar de que los senadores se creen mejores, ayer en su análisis ninguno fue capaz de entregar una prueba que dijera que efectivamente el ex ministro Chadwick omitió deliberadamente dictar esas instrucciones”.

“No se puede construir justicia a partir de una injusticia, entonces ocupar a una persona como chivo expiatorio para que entonces no haya algo más grave de una total irresponsabilidad”, criticó sobre la acusación constitucional al Presidente Sebastián Piñera. “Hay algunos que creen que la democracia es un juguete, les gusta solamente cuando ganan las elecciones, pero cuando pierden no les gusta y eso significa que no tienen realmente un espíritu democrático”.

“Queremos que no se busquen responsables ni chivos expiatorios, sino que hayan verdaderamente responsables para que siempre se proteja la dignidad humana, los DDHH y el Estado de derecho y eso implica que tiene que haber orden público”.