Rodrigo Ubilla descartó diferencias con Blumel tras renuncia a la subsecretaría de Interior

11:42 El exsubsecretario se reunió en La Moneda, con quien será su sucesor en el cargo a partir del 1 de enero, Juan Francisco Galli. "No todo es dramático en la vida, hay situaciones personales entendibles", dijo sobre su dimisión.

El renunciado subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se refirió a su dimisión al cargo, y descartó que los motivos de su salida apunten a diferencias con el nuevo titular de la cartera, Gonzalo Blumel.

"Ninguno, tanto que vamos a ir a conversar con él (con Blumel), porque como nos pidió el Presidente ayer, quiere que hagamos un traspaso ordenado", dijo Ubilla, en compañía de su sucesor, Juan Francisco Galli, consultado por diferencias de criterios con el ministro del Interior.

Ubilla además explicó que "hablé con el Presidente mucho tiempo atrás y él me pidió que lo acompañara hasta final de año y eso es lo que hice. Vuelvo a insistir, le deseo a Juan Francisco, mi amigo y al ministro Blumel, el mayor de los éxitos, porque creo que estos dos meses que me ha tocado trabajar con él, yo lo conocía, pero no había trabajado con él, es un joven de gran mérito".

"No todo es dramático en la vida, hay situaciones personales entendibles, pero solamente agradecer el cariño, la confianza del Presidente", dijo.