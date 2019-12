Desbordes dijo que la presidenta de la UDI "ha creado un conflicto artificial"

El diputado y presidente de RN, realizó una conferencia de prensa donde se refirió al apoyo de su partido y de Evopoli a la paridad, las cuotas para pueblos indígenas y los pactos para independientes, en el mecanismo para la confección de la nueva Constitución que tuvo como consecuencia la decisión de la UDI de suspender su participación en Chile Vamos.

Desbordes aseveró que "RN ha dado libertad de acción a sus militantes, porque hay gente que está a favor de una nueva Constitución y otras en contra".

"En Renovación Nacional las aguas están divididas, pero positivamente. Los más jóvenes la mayoría están a favor de una nueva Constitución, los que son mayores están mitad y mitad" manifestó el parlamentario.

Además, al referirse de la decisión de la UDI de congelar su participación en la coalición y aseveró que "la senadora cometió un error que espero que no escale. Ha creado un conflicto artificial (...) pero eso no puede significar que tensione la coalición completa".

Cabe destacar que en la mañana, el diputado conversó con Radio Cooperativa sobre lo mismo y descartó haber incumplido un acuerdo al interior de la coalición oficialista, y pidió que la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, "no falte a la verdad".

"No hay ninguna contravención a lo que acordamos, hemos cumplido la palabra. Perdónenme, pero la UDI no tiene derecho a veto permanente, tienen que acostumbrarse a que eso no existe", dijo Desbordes.

El parlamentario además manifestó que no está en riesgo la coalición gobernante.

"Conversemos en una semana más y yo aseguro que nadie va a salir del gobierno", aseguró.