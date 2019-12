Presidente de la Cámara: “El Intendente se equivocó” y “tendrá que asumir las consecuencias”

11:15 El diputado Iván Flores (DC), cuestionó duramente al jefe del gobierno metropolitano, Felipe Guevara, en medio de la acusación constitucional que se presentará en su contra. “Cuando el Intendente dice ‘se terminó el desorden y vamos a copar, vamos a cercar a las manifestaciones que no estén autorizadas’, lo que hace es provocar, ni más ni menos”, dijo.

“El Intendente equivocó el camino cuando anunció que iba a contener, que iba a cercar a los marchantes. Dígame usted si eso no es desafío o provocación a gente que viene a expresarse y otros que vienen con un ánimo que es delicado de enfrentar. Y los distintos informes, principalmente Human Rights Watch (HRW), lo que hacen es decir ‘cuidado’, los procedimientos de la policía chilena no son los que deben ser utilizados para contener y controlar manifestaciones del tamaño que hemos tenido”, dijo esta mañana el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), frente a la gestión del Intendente, Felipe Guevara, quien será acusado constitucionalmente el próximo jueves según anunció la oposición.

“Cuando el Intendente dice ‘se terminó el desorden y vamos a copar, vamos a cercar a las manifestaciones que no estén autorizadas’, lo que hace es provocar, ni más ni menos. Y lo que ha estado ocurriendo estos días, a partir de ese domingo (sic) que fue bastante trágico, lo que ocurre es que si bien disminuyen los enfrentamientos entre manifestantes y policías, ha aumentado muchísimo la violencia con que esto ocurre”, señaló en Radio Universo. “Entonces no apaguemos el fuego con más bencina sino que veamos otros mecanismos para el control de desmanes. Si la plaza de la Dignidad es el punto de reunión o es la meta de quienes quieren manifestarse, advertirles que van a ser copados, que van a ser cercados, la verdad es que es un desafío”.

“El Intendente no solamente se equivocó, también desoyó lo que están diciendo los informes. Estos son tiempos de excepción, no son tiempos normales en que uno aplica el reglamento de golpe y raja, hay que utilizarlos con sentido común y con un ánimo de buscar solución aunque nos demoremos cinco minutos más. Hay que evitar muertes, heridos y destrucción, cuando esto se desmadra hay que tomar acciones, pero no provocar a priori. Creo que el Intendente se equivocó y los parlamentarios que advierten que esto se resuelve en la acusación constitucional, están en su derecho”, agregó.

“Las responsabilidades de autoridades que tienen como función la mantención del orden público son responsabilidades personales y deben ser asumidas cuando se cometen errores y cada autoridad debe estar disponible a ello. Hay que ser extremadamente cuidadoso, cada paso debe ser muy recontra estudiado. Y como un parlamentario del sur escuché eso y dije ‘aquí va a haber pelotera’, porque fue desafiante el Intendente (…) entonces tendrá que asumir las consecuencias”, sentenció.

Consultado sobre su postura a la hora de votar la acusación, Flores señaló que “con absoluta honestidad digo que voy a emitir mi opinión súper clara cuando lea el documento que justifique una acusación constitucional, en ese momento resolveré. Pero vuelvo a insistir, aquí el Intendente se equivocó y no fue en una reunión en una oficina, sino que conteniendo de mala manera a una multitud que fue desafiada y eso generó destrucción y daño, incluso a las personas, por lo tanto es bastante más delicado y bastante más grave”.

“Es imposible saber qué pueda pasar, vuelvo a insistir que el copamiento no es la solución, lo que hace es provocar. Lo que hemos visto en otros países es que los movimientos sociales masivos los tratan de una manera distinta”, dijo sobre lo que pueda pasar estar noche en Plaza Italia tras la decisión de instalar 1.000 efectivos policiales en Plaza Italia.