DC lanzó campaña "Yo Apruebo" para promover una nueva Constitución

La mañana de este jueves, la Democracia Cristiana (DC) realizó un acto para presentar "Yo Apruebo", su campaña para promover una nueva Constitución, en el plebiscito del 26 de abril próximo.

“Queremos hacerla también con todo el resto de la Oposición. Nosotros los hemos invitado a trabajar y espero que esa invitación tenga una pronta acogida, que podamos trabajar todas las fuerzas políticas sobre todo las que adscribimos el Acuerdo del 15 de noviembre y que posibilitamos ese hecho histórico y que estamos por una nueva constitución y por la cual vamos a trabajar intensamente por el Yo Apruebo el 26 de abril y que vamos a trabajar también por la aprobación de una convención constitucional 100% elegida”, señaló el presidente del partido, Fuad Chahín.

El timonel de la DC afirmó que es necesario educar a las personas sobre el proceso constituyente para así evitar la incertidumbre y la polarización.

Para ello el partido iniciará una campaña que contará con manuales, formación de monitores y un diplomado online. “Queremos no solo llamar a votar apruebo y apoyar la convención constituyente 100 por ciento elegida (...) Es muy importante que los chilenos sepan lo que realmente está en juego y generar expectativas que sean razonables”, explicó en conversación con Radio Infinita.

La instancia quedará a cargo de la ex senadora Carmen Frei, quien trabajará en coordinación con el Presidente Nacional de la Juventud de la Democracia Cristiana, Manuel Gallardo.

“Quiero decir que, desde la directiva de nuestro partido, hemos pedido a la vicepresidenta Carmen Frei que encabece este grupo de trabajo porque para nosotros no sólo tiene un profundo sentido político sino también, representa un compromiso ético, moral, el terminar con la Constitución impuesta. Fue justamente el discurso en el Teatro Caupolicán, del Presidente Eduardo Frei Montalva –oponiéndose a la Constitución del 80 y convocando a una Asamblea Constituyente- lo que terminó siendo una sentencia de muerte. Hoy todos sabemos que gracias al compromiso de Carmen Frei Chile conoce la verdad y que el presidente Frei fue asesinado por oponerse a la actual Constitución. Es un deber ético de todos nosotros el hacer posible una nueva constitución legitimada”, añadió Chahín.

Por su parte la ex Senadora, Carmen Frei, agregó “Yo estoy muy comprometida con este tremendo desafío que tiene nuestro país. Hemos escuchado a la gente, hemos visto como nuestro pueblo despertó y por eso queremos hoy día encabezar dentro de nuestro partido y llamando a todos a una unidad para que logremos el apruebo a la nueva constitución. Es una tarea difícil nos queda poco tiempo, pero queremos hacerla en unidad. Así como en años anteriores logramos trabajar todos juntos para volver a la democracia, hoy día es el momento que todos juntos, los que estamos en la oposición logremos realmente hacer una constitución que nos permita a todos sentirnos parte del este mismo país. Este grupo que hemos formado no es solo pensando en los democratacristianos, sino que mucho más allá. Nosotros vamos a convocar y personalmente me voy a preocupar de que podamos juntarnos, formar una mesa de unidad, con las diferencias que tenemos, pero que seamos capaces de trabajar todos juntos. Recuperar la verdadera Constitución humana, que represente a la gente, que se haga cargo de los problemas de este país es tarea de todos, nadie está de más en este llamamiento”.

En la misma línea el presidente de juventud DC, Manuel Gallardo señaló “Qué bonito es comenzar el 2020 iniciando una campaña para una nueva constitución y que simbólico es que estemos con Carmen Frei –hija del presidente Frei Montalva- que fue el primero en plantear una nueva constitución, pero que también tengamos a Laura Albornoz, a Joanna Pérez, Camila Avilés, porque fueron una, dos, entre tantas mujeres, que nos permiten discutir hoy una constitución que sea paritaria. Eso refleja el Chile que queremos. Y si algo queremos transmitir es que la campaña no está ganada, el apruebo no está ganado. La convención constitucional no está ganada. Algunos ya empezaron con su campaña, algunos ya están diciéndole a la gente que vote que no. Que voten el rechazo (…) Pero nosotros tenemos una gran diferencia con ellos. Ellos plantean el rechazo porque creen que una nueva constitución va a traer el caos; que un proceso constituyente va a llevar a Chile a peores niveles de convivencia. ¿Y quién ha dicho que la Democracia es el caos? ¿Quién ha dicho que la participación ciudadana es el caos? Nosotros vamos a enfrentar esta campaña con alegría, la vamos a enfrentar con entusiasmos. Vamos a convocar a toda la gente y recorrer todas las comunas de Chile, todas las regiones, todos los rincones del país. Vamos a hacer pedagogía y decir por qué es importante tener una nueva constitución”, finalizó.