Intendente Guevara ante acusación: "No tengo nada de qué arrepentirme"

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, se refirió esta mañana a la acusación constitucional presentada ayer en la Cámara de Diputados en la que se le acusa de haber restringido los derechos básicos de reunión y expresión, y se le juzga por la estrategia de copamiento preventivo desarrollada por Carabineros.

“Estoy tranquilo, he hecho mi pega que es devolverle la ciudad a los vecinos. Hemos restablecido de a poco el transporte público, los semáforos, la actividad cultual, ahora vuelve el fútbol”, partió diciendo esta mañana en conversación con Radio Universo. "Llevo más de 30 años en el sector público y me parecería muy injusto ser destituido por una cosa que es absolutamente irresponsable e injusta", dijo y agregó: "tengo fe en Dios, he hecho las cosas como corresponde, no tengo nada de qué arrepentirme en este asunto y vamos a seguir adelante".

Desde la oposición se le imputa haber vulnerado el derecho de reunión, la libertad de expresión y el principio de legalidad pues no posee atribuciones en el resguardo del orden público.

Al respecto, la autoridad regional afirmó que “cuando he autorizado todas y cada una de las marchas, los espectáculos deportivos y no he restringido ninguna actividad que ha solicitado permiso, es ridículo (que se le acuse)". "¿Quién no ha podido reunirse en la Plaza Italia? Ahora si les molesta reunirse al lado de Carabineros eso es un problema personal, pero de reunirse yo he visto que se han reunido todos los días en la Plaza Italia", respondió.

Respecto a la estrategia de copamiento de Carabineros, el ex alcalde de Lo Barnechea afirmó que "es un mito" que él haya dado esa orden. "¿Quién puede pensar que el intendente o el ministro o alguien del Gobierno tiene esa facultad? No hay ninguna ley que permita eso", dijo. "Yo lo que hice fue informar lo que iba a ocurrir, pero la decisión táctica, operativa de lo que se hace en el territorio es de la policía, eso está en la ley", detalló. “Sería una irresponsabilidad que una persona que no tiene formación policial se le entregara una cosa como esa. Son las policías las que determinan de qué forma actúan en una situación de desorden público. Nunca dije ‘ordené que’, ‘pedí qué’, instruí que’. He escuchado a algunos diputados que hablan de un decreto mío, de una resolución mía... Todo eso es mentira”.

“Yo apoyo a carabineros, antes de esa estrategia (del copamiento). Todos los días se cortaba el flujo en Plaza Italia, se la tomaban, no podrían circular los vehículos. A partir de esa estrategia de carabineros el comercio volvió a abrir, el transporte público volvió a pasar, después de 60 días”, agregó. "De los siete días a la semana, hay seis de ese sector de la ciudad que funciona con normalidad".

“Hemos condenado todos los abusos y todos las saltadas de protocolo que pudo haber hecho Carabineros de Chile, pero eso no tiene nada que ver la obligación constitucional que tengo de poner todos los medios disponibles para devolver el orden público. Obviamente que respetando siempre los DD.HH. y en esta esta acusación no hay nada que tenga que ver con DD.HH.”, sentenció.

Acerca de la acusación, señaló también que no lo toma como algo personal. "Esto no tiene que ver conmigo", sostuvo y agregó que "tiene que ver con el estado de derecho, con gente que se opone a que esté Carabineros en la calle, que está en contra de un Gobierno que fue elegido democráticamente".

Sobre la alta convocatoria que hubo el 31 de diciembre en Plaza Italia, Guevara señaló que “ese mismo día hicimos un llamado a celebrar. Siempre ha sido un lugar de festejo (…) antes había fuegos artificiales, es tradicional que la gente se instale con mesas, en familia. (…) Y ese día hicimos un llamado a que eso pasara, a que la gente fuera a Plaza Italia, fuera a celebrar, con alegría, en familia y eso fue lo que ocurrió, el llamado lo hicimos nosotros”.

El intendente también abordó su seguridad personal y aseguró que "siempre hay dificultades, creo que es parte del cargo no pasarlo muy bien en la parte interna". "Sí tengo amenazas, (...) hice las denuncias correspondientes de las amenazas de muerte", mencionó sin querer dar detalles del episodio.

Asimismo, Guevara afirmó que ha recibido los menajes por diferentes medios y que lo puso en conocimiento de las policías y también del Ministerio Público.

Finalmente, acerca del futuro de la acusación, dijo que tiene “fe en Dios” y que "espero que dando los argumentos correspondientes los parlamentarios van a votar en conciencia". "Estamos hablando de un libelo que no tiene un peso, es bastante simplón desde el punto de vista jurídico, espero desmentirlo con los hechos, no tienen cómo demostrar que yo he estado en contra del derecho de reunión, de expresión. Nada más lejos de eso", concluyó.