Diputado Vidal (RD) defiende vacaciones de parlamentarios: “Que no paremos va a ser malo para Chile porque es un trabajo que tiene una intensidad y un estrés”

El diputado de RD, Pablo Vidal, rechazó la idea de suspender el receso parlamentario: “Tener a parlamentarios estresados, enojados, alterados y legislando temas tan importantes para el país sin haber tenido una pausa personal, de descanso… cualquier siquiatra diría que tengo razón en que es necesario descansar”.

“Primero me voy a decir que si hay que trabajar todo el mes de febrero porque tenemos una agenta tremendamente fundamental que sacar adelante, se trabaja, no hay problemas. Pero entonces paramos en marzo”, dijo el diputado RD, Pablo Vidal, sobre la propuesta de que el Congreso trabaje en febrero y se reduzca o elimine el receso parlamentario. “Pero lo que me parece inconcebible y populista por parte de algunos es esto de pensar ‘se suspende el trabajo de los parlamentarios, trabajan de corrido, no tienen vacaciones’. ¿Qué es eso? Eso es populismo. Son frases para la galería que en verdad no le hacen bien a la democracia”.

“Te lo puedo asegurar desde el punto de vista siquiátrico. Que nosotros no paremos va a ser malo para Chile porque es un trabajo que tiene una intensidad y un estrés.... Tener a parlamentarios estresados, enojados, alterados y legislando temas tan importantes para el país sin haber tenido una pausa personal, de descanso… cualquier siquiatra diría que tengo razón en que es necesario descansar”, dijo en Radio Universo.

“Estoy porque no se interrumpa, que haya el receso en febrero que tiene que haber. Es uno de los recesos parlamentarios más cortos del mundo. En Chile era más largo antes, eran varios meses de receso, ahora es normal como cualquier empleado. Algunos plantean proyectos de ley como para que los parlamentarios se turnaran para tener vacaciones y no pararan nunca, eso es ridículo. (Se requiere) al mismo tiempo la presencia de todos los parlamentarios para que la proporcionalidad política y democrática se manifieste ahí”, precisó.

“Pero hay dos elementos más: hay más de 1.600 trabajadores en ese edificio que funcionan de distintos roles para que el Congreso opere. Los ascensores del edificio de 14 pisos más un subterráneo requieren de reparaciones que están agendadas hace seis meses y son programadas durante cuatro semanas”.

“Por lo tanto, no vamos a poner en riesgo a 1.600 trabajadores, más los parlamentarios por un caprichito populista de algunos. Digamos las cosas de verdad: si el Congreso tiene que trabajar porque tiene que hacer la pega, que la haga. Pero suspender el receso no soluciona nada”.

“Hay una crítica que nos hace la derecha de que no condenamos la violencia. Yo majaderamente condeno la violencia, lo puedo twittear mil veces, yo condeno la violencia. Nunca he defendido actos violentos, no hay manera en que pueda defender que se disparen fuegos artificiales a una comisaría pero en la semana también vi como habían lacrimógenas en las casas de Pudahuel, como el zorrillo pasaba por pasajes dejando todas las casas gaseadas en un actuar completamente irracional”, señaló.

“Estamos en un espiral de violencia que está focalizada pero que es un espiral que alguien tiene que detener y me llama la atención que se le pida a la capucha que se detenga, yo le pediría a la policía que se detenga, que deje de actuar de la manera irracional en que ha actuado, a aquellos policías que han actuado mal, si no son todos, pero de verdad que ha sido mucho”.

“Se nos acusa de no condenar la violencia de manera activa, cuando nunca hemos sido parte de ningún tipo de convocatoria a acciones de ningún tipo que sea violenta. Y cuando se nos piden más atribuciones a la policía que ha violado gente, mutilado ojos de personas, que no ha respetado protocolos, (…) ¿a esa policía que atropelló hace una semana a un joven de forma brutal en Pudahuel le vamos a dar más atribuciones mientras no la reformemos? Yo no estoy disponible”.

“Si las atribuciones que tiene las utiliza mal, contra manifestantes pacíficos, de manera indiscriminada, me parece que tenemos un problema anterior a las atribuciones de las policías”, agregó.

Vidal también refutó lo que para él es una constante desde el oficialismo: “Se nos quiere responsabilizar a nosotros de la violencia y en todos los paneles, todos los foros hay una intención de decir ‘como la izquierda no condena, como la izquierda no vota los proyectos de ley es que esto está pasando’, está bien, jueguen a eso, no les está yendo bien con ese ejercicio”.

“No somos nosotros los responsables de que esta violencia esté ocurriendo. Hay un clima de conmoción, hay pasto seco”, señaló. “Es clave que podamos avanzar en la agenda social. (…) Lo que esperamos del gobierno es una decidida agenda social, profunda. Es la agenda social la que va a permitir que la gente que se sigue manifestando en las calles se sienta escuchada”.