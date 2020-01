Continúa la fuga de militantes en el PS: 70 afiliados renunciaron al partido

La revuelta social del 18 de octubre sigue causando repercusiones en la institucionalidad, y los partidos han estado lejos de ser una excepción. Su legitimidad se ha visto duramente cuestionada y así también su capacidad de representar a la sociedad.

En esa línea este viernes un grupo de casi 70 militantes -como ya lo había adelantado el diputado Marcelo Díaz hace algunos días-, volvió a abandonar la colectividad acusando razones similares: la desconexión de las directivas con la voluntad de la militancia y la vocación de la tienda por mantener el status quo.

A través de una misiva, los y las firmantes señalan que “los u´ltimos Congresos partidarios siempre expresaron la clara voluntad de la militancia en favor de un programa antineoliberal y cri´tico al capitalismo; de reconectar al socialismo chileno con el movimiento social; y por ma´s democracia en la sociedad y en el partido. Esa persistente voluntad de la militancia nunca fue asumida por las u´ltimas direcciones partidarias”.

El incumplimiento de las resoluciones congresales, las irregularidades durante las últimas elecciones internas, la ausencia de autocrítica ante la derrota presidencial, la pérdida de neutralidad en el uso de estatutos, el clientelismo, la despolitización, la cultura de la “militancia ficha” y los horizontes de la política de alianzas con el PPD y el PR son algunos otros motivos mencionados en la carta de renuncia.

“Chile desperto´, pero el PS sigue sumido en el letargo, empen~ado en reconstruir un bloque poli´tico completamente ajeno al nuevo escenario poli´tico (...) La tradicio´n allendista siempre fue de dia´logo y unidad de la izquierda y no de la formacio´n de un “polo socialdemo´crata” conservador como por el que se ha optado. La apuesta estrate´gica del actual nu´cleo direccional ha sido conformar un espacio de "centroizquierda" y no de izquierda, expresio´n de la opcio´n de “humanizar” el neoliberalismo y no de combatirlo y superarlo”, declaran desde el grupo renunciado.

Finalmente, a través de la misiva, invitan a más militancia a adherir a esta postura crítica, con el objetivo de pensar un nuevo proyecto que refunde los ideales del socialismo en Chile. “Lo vemos como un acto que no altera en nada nuestro compromiso e identidad socialista. Renunciamos al actual PS justamente para poder trabajar con libertad por el socialismo”, cierra el texto.

Dentro de los firmantes, además del mismo Marcelo Díaz, se encuentran personalidades como Germán Correa, ex ministro del Interior de Eduardo Frei, Ernesto Águila, analista político y Paula Astudillo, ex dirigenta estudiantil en la Universidad de Chile.