Ola de críticas contra senador Coloma tras asegurar que Chadwick “ha sido la gran víctima de Chile”

15:37 Natalia Valdebenito, Alejandra Valle, el ex fiscal Carlos Gajardo, Karol Cariola y Gabriel Boric fueron algunos de los numerosos críticos en contra de las palabras del parlamentario de la UDI, a quien acusaron de insensibilidad ante la situación vivida por las cientos personas víctimas de la violencia en el país.

Durante esta mañana en el programa Estado Nacional de TVN el senador UDI Juan Andrés Coloma, señaló que el exministro del interior Andrés Chadwick “fue acusado de forma muy irresponsable” y que es “perfectamente legítimo” que pueda asumir el rol de coordinador constitucional, al que lo propuso el Gobierno de Sebastián Piñera.

Fue en su defensa al ex secretario de Estado que emitió una frase provocadora, y que generaría innumerables reacciones. En particular, después de que el periodista Matías del Río le consultara si es que era pertinente poner a Andres Chadwick de coordinador en materias constitucionales de parte de Chile Vamos (tras haber sido acusado constitucionalmente y encontrado culpable) el senador de derecha aseguró que, según él, Chadwick “ha sido la gran víctima de Chile”.

Coloma agregó que “Creo que fue acusado de forma muy irresponsable y asumo que como profesor de Derecho Constitucional él puede velar, no he hablado con él de este tema, lo vi en la prensa, que pueda ser coordinador constitucional, me parece perfectamente legítimo“.

Chadwick fue acusado constitucionalmente en dos ocasiones, primero tras el crimen que estremeció al país con el asesinato del comunero mapuche, Camilo Catrillanca, en 2018, y recientemente producto de la represión y violaciones a los DD.HH. tras el estallido social del 18 de octubre del 2019.

Las reacciones al planteamiento de Coloma han sido numerosas, y apuntan en general a la indolencia respecto a las personas que han resultado muertas, mutiladas y que han sido víctimas de torturas y distintos grados de violencia durante este periodo en el país.

Entre ellos, Gabriel Boric, referente de la oposición en este proceso, expresó que con estas declaraciones existe “indolencia y desconexión con Chile“, aludiendo particularmente a las víctimas de la represión policial, como Gustavo Gatica y Fabiola Campillai.

