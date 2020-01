Desbordes y escenario en RN frente al plebiscito: "Hay división, pero no hay fractura, no hay pelea, no hay quiebre"

12:24 "No me gustaría ver a parlamentarios por el 'Apruebo' en un comando con el PS y tampoco me gustaría ver a parlamentarios por el 'Rechazo' haciendo campaña con gente que está formando partido, como el partido de Kast", añadió el timonel del partido.

El presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, en conversación con Cooperativa señaló que los militantes del partido "tienen libertad de acción para organizarse, lo que el voto político ha aprobado es que debe haber una campaña de respeto en el marco de lo que es nuestra declaración de principios y, por lo tanto, no tendría problemas si existe algún parlamentario que quisiera en comando en conjunto con otras fuerzas de Chile Vamos".

Aun así, indicó que "no me gustaría ver a parlamentarios por el 'Apruebo' en un comando con el PS y tampoco me gustaría ver a parlamentarios por el 'Rechazo' haciendo campaña con gente que está formando partido, como el partido de (José Antonio) Kast, aseguró.

En cuanto a la situación al interior del partido insistió en que “hay división, pero no hay fractura, no hay pelea, no hay quiebre, que es lo importante".

Durante el sábado, el consejo general extraordinario de la colectividad decretó la libertad de acción para sus militantes ante el plebiscito, en una jornada clave para Desbordes, el cual fue blanco de críticas por favorecer el "Apruebo", llegando a poner su cargo a disposición del consejo. A cambio, recibió una ovación de los presentes y salió airoso de la situación.