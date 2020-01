Senadores de oposición calificaron como “injusta” la petición de Blumel de tramitar ingreso mínimo antes de vacaciones

Los senadores de reaccionaron a los dichos del Ministro de Hacienda, Gonzalo Blumel, quien dijo que "tenemos ingreso mínimo garantizado que está en el Senado y le pido al Senado que no se vaya de vacaciones si no despacha ese proyecto".

Esta frase causó molestia en los parlamentarios pertecenecientes a la Comisión de Hacienda. De hecho el presidente de la instancia, Ricardo Lagos Weber, manifestó que “es injusto” lo que pide el Gobierno cuando se ha priorizado ponerlo en discusión, pese a que su juicio, la iniciativa tiene deficiencias.

"Decir que no se vayan de vacaciones, viniendo de un Gobierno que se demoró más de 40 días en promulgar la Ley para que le pagaran las vacaciones a los asistentes de la educación. Entonces ¿de qué me está hablando? A mí no me gusta molestarme, pero no lo encuentro grato, lo encuentro injusto", aclaró.

Además, Lagos Weber expresó que "por eso que en vez de decirle que no, en vez de poner la dureza completa acá, le digo cumplamos la sesión (...) y veamos si las conversaciones entre nosotros permiten encontrar un derrotero común que nos permita avanzar en este proyecto".

Por su parte, el senador socialista Carlos Montes compartió la molestia y señaló que "no es un problema de no querer votar o querer votar. Hay antecedentes suficientes, reflexiones, opiniones de gente calificada que demuestra que el proyecto tiene dificultades, tiene problemas y que requiere más reflexión de una comisión seria".

Además, Montes pidió al gobierno la posibilidad de trabajar juntos en el proyecto, pues “tiene problemas en tema no menores” y así "encontrar una solución y se pueda hacer un compromiso de plazo para tramitarlo y de presentación de indicaciones".

El senador Lagos argumentó que podría discutirlo cualquier día de la próxima semana, considerando que lunes y martes el Pleno ya está citado para discutir la acusación constitucional en contra del intendente Felipe Guevara, determinó citar nuevamente a la comisión a las 17:30 horas de hoy en paralelo a la sesión de la Sala.