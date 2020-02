Carlos Larraín: "El Gobierno está muy debilitado"

El ahora ex presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, se refirió a la labor de Mario Desbordes, actual presidente de RN, criticandolo por la reunión que sostuvo con los líderes de partidos de la ex Concertación.

Larraín se expresó en una entrevista con Cooperativa asegurando que el encuentro debilita el Gobierno, "si me junto con la oposición para hablar de la agenda socioeconómica será porque se juzga que es insuficiente" comentó.

También expresó estar a favor del dialogo en todas sus condiciones: "Estoy por la conversación y el diálogo, creo que es utilísimo (...) pero hay que buscar un auditorio con un set de ideas mínimo y compartido. Entonces cuando veo que la propia oposición echa abajo a los ministros, formula acusaciones contra el intendente (Felipe Guevara), bloquea el aumento de la cotización para la mejora de las pensiones, no veo afán de concordia", agregó.

Además, en la entrevista, opinó de la actualidad de la oposición:"Se puede hablar con cualquiera, pero tenemos que tener un vocabulario común, y hoy por hoy el tema de la estabilidad y la paz social es muy importante, (...) entonces, para recuperar la estabilidad, hay que hablar con la gente que se juega por la estabilidad y desgraciadamente he visto que desde la oposición no ha habido muchas señas" señaló.

EL ex parlamentarió además declaró no ser un seguidor del gobierno, al que aconsejó de la siguiente forma: "Se pueden tranquilizar las aguas reforzando al Gobierno, yo no soy devoto de este Gobierno, pero creo que juega un papel importante en estabilizar el cuadro. El Gobierno está muy debilitado, tenemos serios problemas de orden público, hay una disparada de las expectativas absolutamente estrambótica, me parece que hay que apostar por un Ejecutivo más activo y con las espaldas más anchas" comentó.