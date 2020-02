Diputada Ossandón defiende diálogos de Desbordes: “La UDI se está viendo un poco acorralada y está dando aleteos de ahogado”

11:32 Parlamentaria de RN explicó también su plan para dialogar con los barristas. “La violencia siempre debe ser reprochada, de eso no cabe ninguna duda. El tema está entonces qué hacemos: sacamos militares a las calles, los fusilamos a todos. No ¿no es cierto? Ese no es el camino”.

“El punto es lo que nos viene marzo, hay mucha inquietud, se dice que a ser muy violento. Entonces ¿qué hacemos? es la pregunta. Hay muchos que están identificados y se dice que muchos de la primera línea son los barristas, entonces ahí tenemos un grupo identificado al que deberíamos al menos acercarnos, o trabajar o hacer cualquier cosa”, explicó la diputada RN Ximena Ossandón sobre su llamado a dialogar con los barristas.

“Tengo una experiencia de mucho tiempo, hemos trabajado en la zona de Puente Alto y La Pintana y por distintos motivos hemos tenido contacto con distintos barristas y hemos visto cómo han ido cambiando. Antiguamente había un líder al cual le rendían pleitesía, para bien o para mal, y hoy toda esa estructura ha ido cambiando, las barras están tremendamente divididas”, señaló en entrevista con Radio Universo.

“Esa violencia viene desde hace mucho tiempo (…) y con otro tipo de formas, hoy hay armas, mucha droga, es un tema más complicado”. “La violencia siempre debe ser reprochada, de eso no cabe ninguna duda. El tema está entonces qué hacemos: sacamos militares a las calles, los fusilamos a todos. No ¿no es cierto? Ese no es el camino. Dentro de todos estos grupos hay de todo. Hay anarquistas que no quieren nada, sólo destruir -y habría que ver por qué- y hay gente que sí tiene demandas sociales producto de su historia y eso es lo que tenemos que ir separando la paja del trigo”, agregó.

“Yo condeno la violencia pero entonces cómo lo hacemos. Cómo lo haces cuando ya hemos tenido muchísimos actos y por algún motivo que desconozco como que no se pue, no sé, se toma poco preso, desparecen rápidamente, pareciera que las fuerzas especiales de carabineros están sobrepasadas. Entonces lo que digo yo es que hay muchos detrás de ellos seres humanos, historias, que hay alguna posibilidad de conversación”.

Ossandón aseguró que sabe que “han existido algunos acercamientos en algunos clubes un poco más pequeños donde se la ha preguntado a gente que ha destruido incluso sus estadios bueno ¿por qué? Entonces (responden) ‘bueno porque hemos pedido hace mucho tiempo que nos bajen un poco las entradas, que los adultos mayores sean gratis, hay ciertos temas que sí se pueden conversar. Claramente hay grupos que son extremistas pero son ellos mismos incluso los que van a tener que terminar aislándolos”.

“Lo que estamos proponiendo”, contó. “Es tratar de que Chile pueda vivir el plebiscito de abril en una forma posible de realizar y que no sea el material para que grupos de extrema de derecha o extrema izquierda se opongan a la realización del plebiscito por el grado de violencia”.

“Yo vuelvo a condenar la violencia pero si tú me dices esa persona hizo esto, bueno tendrá que pagar, los que están presos están presos y la idea mía es acercarme a todas aquellas personas, cabecillas de estos pequeños grupos para entender por qué están”.

La diputada puso como ejemplo la película el Guasón para comprender cómo “una persona buena se transforma en mala. Es importante entender qué es lo que nosotros como sociedad hemos permitido, hemos producido, hemos sido parte y somos responsables”.

“¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay quienes son extremistas y quieren matar a todas estas personas, yo lamentablemente -no sé si para bien o para mal- tengo una mirada más social y me gusta entender por qué la persona está haciendo eso y por eso el diálogo siempre, lo que está haciendo Mario Desbordes -que ha sido muy criticado hoy día por conversar con gente de la Concertación-, fíjate que ni siquiera se permite conversar con gente que no es violentista, es muy curioso lo que está pasando en Chile a nivel de polarización”, criticó.

“Tenemos que hacernos cargo del ambiente que hemos producido porque lo que está explotando hoy día es algo que viene hace muchos años (…) hagámonos cargo del estallido social, ¿por qué existen estos chiquillos que son capaces de destruir hasta el boliche de su abuelo?”.

Ossandón dijo que “se siguen acuchillando en las poblaciones también, lo que pasa en que hoy lo estás viendo porque están en la primera línea y están en la televisión, pero si te contara que hace un mes murió uno de la U, que se acuchillaron, pero eso no sale en la prensa porque lamentablemente como sociedad hemos normalizado que las barras sean agresivas y se maten entre ellos”.

“Me estoy tratando de acercar sobre todo a aquellos antiguos que algún liderazgo tienen. Esos que tú vez que hay alguna posibilidad de conversar y si hay una cosa que me carga es que todo se publica cómo lo vas a hacer… las cosas las tenemos que hacer con mucha prudencia y no quiero contar lo que estamos haciendo. Puede ser que no resulte pero ¿sabes qué? uno dice hice todo lo posible”.

“La gente lo toma como (que) ‘está validando a violencia’. No, yo quiero saber por qué está sucediendo la violencia. En Francia existió esto hace mucho tiempo y se conversó con cada barrio y pasaron 10 años solucionando esas demandas. Hay personas que quiere ser escuchadas y me tengo que hacer responsable como sociedad de lo que está pasando. Algo hice mal para que ese chiquillo tenga tanta rabia dentro de su cabeza”.

Con respecto a las críticas que han desatado al interior de CHV la reunión de Mario Desbordes, presidente de RN, con sus pares del PS, PPD, PR y la DC, Ossandón dijo que “dentro de CHV llevamos dos años de reuniones. Lo que me sorprende muchísimo y que te indica el nivel de polarización de nuestro país es que tú no puedas conversar con gente de la ex Concertación, porque tampoco era el PC”.

“Hoy la política es la que puede cruzar ríos y dialogar. Hay que buscar el bien común de nuestro país y espero que se materialice en una nueva Constitución”, agregó.

“Explíqueme por qué no se puede dialogar, eso no quiere decir que uno se venda. Lo que me tiene esperanzada es que al menos desde mi derecha que es más social hemos ido tomando muchas banderas de la izquierda y es por eso que a veces la izquierda está un poco dando vuelta en bandas. Hablemos las cosas claras, el tema de la pensión solidaria ¿de dónde vino? Fuimos los diputados de RN los que pusimos el tema sobre la mesa”.

“Pareciera que hay grupos bastante mayoritarios en nuestro sector pero estoy convencida que van a terminar cambiando. Vamos a buscar el bien común. Y el diálogo no puede faltar”.

Asegura que cuando llegó a la cámara estaba el estilo de Carlos Larraín y le reclamaban su apoyo a proyectos firmados por la oposición.

“La UDI se está viendo un poco acorralada y está dando aleteos de ahogado pero estoy convencida que de aquí al corto tiempo vamos a estar todos muy alineados viendo nuestro ideario y principios que queremos conservar en esta constitución y aquellas cosas que queremos cambiar. En este minuto está muy polarizado todo”.