Insulza asegura que faltó a la acusación contra Guevara por un "viaje programado fuera de Chile"

14:42 El senador además reconoció que la acusación constitucional tenia "un montón de fallas". Además planteó que acusar a políticos no resuelve el problema de fondo y rechazó el accionar de la "primera línea" y la práctica de "el que baila, pasa". "Quiero que mi partido diga eso, que es un abuso brutal, que eso no se hace", indicó.

El senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, salió a defenderse tras las criticas recibidas. luego de su ausencia en la sesión de la Cámara Alta, dónde fue rechazada la acusación constitucional contra el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.

Mediante una carta enviada a la dirigencia del PS explicó que se ausentó a cause de un viaje ya programado fuera de Chile, agregando además que existían "fallas de elaboración" en el libelo acusatorio.

Sobre esto el senador declaró en una entrevista con T13 Radio que "le encontraba un montón de fallas a la acusación, que eran principalmente un recuento de cosas que habían ocurrido efectivamente, pero en las cuales no estaba adecuadamente demostrado lo que aquí es principal (actos contra la Constitución)".

Además aseguró que la oposición está abusando del uso de las acusaciones constitucionales, y planteó que "lo más que pueden conseguir es hacer que una persona quede sin derechos políticos durante cinco años, pero no van a resolver el problema de fondo".

Insulza además se refirió a los hechos de violencia que se han visto en el último tiempo: "Qué hacemos nosotros respecto a la violencia. Todavía hay gente que se siente identificada con las cosas que hacen los grupos que vandalizan la ciudad".

En la entrevista también habló sobre el denominado "el que baila pasa", señalando que vulnera a las personas, agregando que "las primeras líneas son ajenas a nuestra política y no van a llevarnos a ninguna parte. Cuando uno funa o hace a alguien bailar por la calle, está abusando de esa persona".

Junto con repudiar aquellas acciones, confirmó que su compromiso no está en condenar a los demás políticos: "Yo quiero que mi partido diga eso, que es un abuso brutal, que eso no se hace, y que no condene a los que de buena o mala manera legislamos para que no siga ocurriendo eso".