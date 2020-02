Fernando Atria funda nuevo partido político: “Fuerza Común”

Fernando Atria es el fundador y presidente del nuevo proyecto político llamado "Fuerza Común", el que según sus palabras nace para hacer “una política distinta, que sea una manifestación del poder de nosotros, los ciudadanos”.

El abogado señaló que “Queremos contribuir a crear condiciones para la organización de cara al proceso constituyente. Seremos una vía más para que la fuerza que irrumpió el 18 de octubre pueda organizarse para el plebiscito y para la Convención Constitucional. La fuerza que hizo posible ese esfuerzo necesita dotarse de una articulación, para contribuir a eso nace Fuerza Común. Queremos una política distinta, que sea una manifestación del poder de nosotros, los ciudadanos”.

El académico asistió este viernes a las dependencias del Servicio Electoral para hacer oficial su intención de constituir un proyecto político de carácter antineoliberal, y según señalan sus fundadores/as, Fuerza Común es una iniciativa que surge para ganar en abril y para contribuir en la elaboración de una nueva Constitución.

Para avanzar en esa línea señalaron que levantarán asambleas comunales o locales que definirán sus líderes y candidatas/os a la Convención.

El abogado constitucionalista, además, señaló que “nosotros no venimos con la solución. Hay muchas iniciativas, las saludamos todas. Sería grave para el futuro de Chile que esta fuerza social que hizo posible la discusión constituyente, por no poder organizarse, no pueda ser incidente”.

Asimismo, indicaron que el proyecto se plantea la intención de reinventar el concepto de partido político, para así combatir el desprestigio ante el que se enfrenta este tipo de institución. Para eso, plantean el desafío de “construir una orgánica de nuevo tipo, democrática, paritaria, transparente y comprometida éticamente con la representación de las demandas del pueblo”.

“La diversidad es importante en estos espacios. No queremos que la disidencia sexual esté ajena a estos espacios. Quremos representar las preocupaciones de la diversidad y disidencia sexusal. Chile cambió y eso no puede ser sin lesbianas, bisexuales, trans y las diversidades”, declaró la vicepresidenta, Erika Montecinos.

De la iniciativa participan personalidades como la actriz Paulina García, el actor Alfredo Castro, el premio nacional de Artes Plásticas Gonzalo Díaz, la escritora Camila Gutiérrez (Joven y Alocada) y la humorista Paola Molina, entre otros/as.

Luego de entregar las escrituras para la constitución del partido, la colectividad tiene 6 meses para recolectar las firmas que lo convertirán en un partido político oficial a nivel nacional.