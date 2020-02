Presidenta de la UDI y ministro Palacios: "No entendí mucho por qué congeló su militancia"

La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, se refirió a la decisión del ministro de Economía, Lucas Palacios, de congelar su militancia en la colectividad, luego de que la directiva gremialista pidió, respetar la presunción de inocencia en el caso del exdiputado Gustavo Hasbún, por la investigación de presuntas coimas al interior del MOP.

Van Rysselberghe, en declaraciones que consigna El Mercurio , dijo que "no entendí mucho por qué congeló su militancia, para ser bien sincera. Pero lo que yo no leí en ninguna parte es él dijera que no lo habíamos defendido, porque no es efectivo. Se planteó que él era una víctima de todo esto. Esperamos que vuelva y descongele su militancia".

Además, la timonel gremialista se refirió a los dichos del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien llamó a no realizar "defensas corporativas".

"Dijo que no había que tener defensas corporativas, que lo comparto, y también dijo que debía respetarse la presunción de inocencia, y eso también lo comparto", sostuvo Van Rysselberghe, quien añadió que "lo que dije y pudo estar mal expresado, es que lo que no podemos hacer es condenar de antemano, que existe la presunción de inocencia y tiene derecho a defenderse (Hasbún)".