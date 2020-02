Piñera promulgó reforma tributaria y puso énfasis en el crecimiento: "No se puede redistribuir si no estamos creando"

El presidente Sebastián Piñera promulgó esta jornada en el palacio de La Moneda, la reforma tributaria que comenzó a regir desde este lunes, y en su discurso destacó la importancia del crecimiento económico.

"Algunos creen que el crecimiento económico no es algo central (...) no se puede redistribuir si al mismo tiempo no estamos creando", dijo Piñera.

El Mandatario además sostuvo que los gastos permanentes deben ser financiados con ingresos permanentes y añadió que una política macroeconómica responsable "es la mejor garantía a los sectores de menores recursos de que van a poder seguir progresando".

En régimen, la reforma tributaria recaudará US$ 2.200 millones y según indicó el Mandatario, cumple con los objetivos de promover el crecimiento económico, entregar certezas jurídicas, beneficiar a sectores postergados y exigir un esfuerzo adicional a los sectores más beneficiados.

Según indicó el Presidente, entrega incentivos a la inversión con la depreciación instantánea o acelerada del 50%. Además, detallo que en la región de La Araucanía, se establece una depreciación instantánea del 100%.

Piñera también dijo que el nuevo sistema tributario beneficia a las regiones, al exigir 1% de los beneficios, a proyectos por sobre US$ 10 millones, para proyectos de desarrollo regional.

También el Presidente destacó la creación de un nuevo tramo del impuesto global complementario de 35% a 40% y una sobretasa a las contribuciones de bienes raíces.

La reforma además crea un Defensor del Contribuyente ante el SII, lo que a juicio de Piñera es "un avance en materia de certeza jurídica".

El Mandatario además destacó que el nuevo sistema permite el acceso de los contribuyentes a mecanismos tecnológicos para disminuir la burocracia tributaria.