Longueira: Hasta el 2003 "todos los políticos chilenos eran corruptos"

El excandidato presidencial gremialista, Pablo Longueira, afirmó este martes durante su declaración como testigo de Jaime Orpis -en el marco del caso Corpesca- que se podría decir que hasta el 2003 todos los políticos chilenos eran corruptos, por cómo financiaban sus campañas.

“Hasta el año 2003 todos esos fondos se obtenían con boletas, las campañas presidenciales, las campañas parlamentarias hasta el 2003 íntegramente eran financiadas con lo que hoy se llama boletas ideológicamente falsas. Podríamos decir, que, hasta ese año, todos los políticos chilenos eran corruptos, porque esa era la realidad y yo la enfrenté”, aseveró.

Asimismo dijo que “en el acuerdo con el Presidente (Ricardo) Lagos, una de las condiciones que nosotros pusimos para el acuerdo fue crear la Alta Dirección Pública y el financiamiento a la política. Ahí se creó por primera vez una legislación, lamentablemente no la hicimos bien. Es importante que alguien lo diga porque son todos tan cobardes, todos negamos la realidad. ¡Todos tuvieron la misma práctica!, lamentablemente el financiamiento legal se estableció 60 días antes de la elección, y ése fue el gran error”.

Además habló de cuando él decidió ser candidato presidencial y recalcó que “yo afortunadamente acepté esa candidatura el mismo día que partía el financiamiento, porque fue 60 días. Pero si usted mira hacia atrás, todos los sectores políticos, la Presidenta (Michelle) Bachelet, el Presidente (Sebastián) Piñera, (Andrés) Allamand, Laurence Golborne, Andrés Velasco, todos los candidatos presidenciales llevaban meses desplegados, ¿y de dónde financiaban? Aquí son unos hipócritas, este es un país de hipócritas. Todos sabían cómo se financiaban (las campañas) y se pedían los recursos a la antigua”.

Cabe recordar que el también exministro de Economía reapareció este martes para declarar como testigo del exsenador Orpis, llegando hasta el Tercer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago para testificar en la causa en contra del ex parlamentario, formalizado por fraude tributario, fraude al fisco y cohecho.

El juicio oral en contra de Orpis comenzó el año pasado, en donde se le acusa de fraude al fisco, cohecho y delitos tributarios por más de 230 millones de pesos, que le habría aportado la empresa pesquera a sus campañas.

En específico, Longueira dijo que “es mucho mejor no estar aquí, interrumpí mis vacaciones y me llevaré un desagrado con la prensa. Pero siento el deber de dar testimonio a un tipo excepcional, que lo ha pasado pésimo, que ha hecho cosas indebidas, pero yo sé que algo no ha hecho y es el cohecho”.