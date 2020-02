Revelan llamado de La Moneda a TVN para manifestar preocupación porque mensaje de animadores de Viña no condenó la violencia

15:46 Según La Tercera , al presidente Piñera no le desagradó lo que dijeron Martín Cárcamo y María Luisa Godoy, sino el que no hayan rechazado los actos violentos. La opinión se le manifestó a la señal estatal.

De acuerdo con información de La Tercera, el día martes, la ministra Secretaria General de Gobierno, Karla Rubilar, llamó a la presidenta del directorio de Televisión Nacional, Anita Holuigue, a raíz del mensaje que los animadores del Festival de Viña del Mar, Martín Cárcamo y María Luisa Godoy, entregaron sobre la situación del país en la obertura del certamen.

La publicación afirma que la conversación no fue un reclamo ni una advertencia, pero que en ella se expresó que al gobierno le preocupaba que no se hubiera hecho mención a la violencia.

La ministra vocera de gobierno no habría hecho alusión en la conversación al presidente Piñera, aunque según La Tercera, al Mandatario no le desagradó el mensaje de los conductores, pero sí el que no hayan criticado los actos de violencia.