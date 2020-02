UDI condenó ataque a alcalde Daniel Jadue en la ciudad de Osorno

La presidenta y senadora de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline van Rysselberghe, condenó la agresión que afectó la tarde de ayer jueves al alcalde de de Recoleta, Daniel Jadue (PC), durante una actividad que realizaba en la ciudad de Osorno, Región de Los Lagos.

Van Rysselberghe expresó que “nosotros como partido rechazamos profundamente cualquier tipo de violencia, sin importar de donde provenga o a quién afecta, incluida la violencia política, porque se trata de hechos que atentan directamente contra la democracia y que buscan inhibir el normal funcionamiento de las instituciones y amedrentar a las autoridades”.

La parlamentaria agregó que “por eso hemos sido insistentes en recalcar que todos los sectores políticos debemos actuar unidos en contra de los violentistas y rechazar sin dobleces estas acciones, porque de lo contrario, se comienzan a normalizar, lo cual es muy grave para una sociedad democrática”.

“Nosotros hacemos un llamado a todos los sectores del país, a que en este tema actuemos con la máxima responsabilidad y consecuencia, cerrando los espacios a los violentistas, y condenando estos episodios siempre, porque no puede ocurrir, como hemos visto desde el estallido de violencia de octubre, y especialmente en los últimos días, en el Festival de Viña del Mar, que algunos minimicen discursivamente la violencia, o peor aún, exalten a sus protagonistas, ya que eso le hace un tremendo daño al país”, enfatizó la senadora

La líder del gremialismo agregó que “aquí no importa si el ataque afecta a un dirigente de la UDI, de la DC o del PC; aquí no importan los colores políticos, ya que una sociedad democrática no se puede construir ni proyectar sobre la base de la violencia. Por eso es importante que todos, sin dobleces, comprendamos que restablecer el orden público es fundamental para poder avanzar en la agenda social que se está desplegando y que es lo realmente importante para los chilenos”.

La presidenta de la UDI puntualizó que “es fundamental que se disponga del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado para enfrentar a los grupos violentistas, que si bien son minoritarios, provocan un enorme daño a todo el país”.

La senadora por el Bíobio concluyó indicando que “los llamados a terminar con la violencia no son suficientes, y lo que corresponde es que todos los sectores políticos respaldemos la labor del Estado y las policías al momento de enfrentar a los violentistas, y que para ello es fundamental hacer uso legítimo de la fuerza que contempla la ley”.