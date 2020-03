Diputado Ramírez (UDI) rechaza primera línea del Rechazo: “No necesitamos esa protección”

“Para los que no saben yo estoy por el rechazo y desde ahí que digo lo que voy a decir: me parecen inaceptables las manifestaciones de violencia en la marcha del rechazo. Uno no puede tener doble estándar, si uno ha criticado con toda la fuerza del mundo la violencia que ha habido durante ya varios meses, que haya personas que vayan armadas con la intención de agredir o encontrarse con la ‘primera línea’ del Apruebo, o no del apruebo, me parece inaceptable”, dijo el diputado UDI Guillermo Ramírez.

“Lo que uno vio fue eso, que hay personas que salieron con escudos, con palos y la única razón por la cual alguien sale con escudo o palos es porque uno quiere enfrascarse en una pelea y eso es inaceptable, hay que decirlo con toda la fuerza del mundo y yo creo que los que estamos por el rechazo tenemos que rechazar esas manifestaciones. Aunque sean personas que estén en una marcha protegiendo a nuestra gente. Porque su lógica era eso, nosotros vamos a proteger a los que están marchando por el rechazo, nosotros no necesitamos esa protección”, dijo en Radio Universo.

“Uno no puede impedir que ciertas personas vayan, pero aquí debe haber un control de quienes se manifiestan contra las personas que ensucian estas manifestaciones y eso debe darse en todas las manifestaciones, desde estudiantes hasta el tema del rechazo”. “Al final no le hacen un favor a las manifestaciones, el hecho que hayan personas que vayan a buscar ejercer violencia”, señaló.

“En ese contexto solidarizo con Rafael Cavada, en nada pensamos igual, creo que está equivocada en todo lo que dice, pero es inaceptable que lo agredan y ahí está mi condena”, dijo.

Respecto de Carabineros, señaló que “creo que carabineros está para resguardar el orden público, no son los guardias de seguridad de un evento. Debieran preocuparse de que no hayan actos de violencia y si los hay, llevarlos a control de detención, pero no pueden actuar ‘antes de’”.