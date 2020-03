Educación pide “tranquilidad” ante posible suspensión de clases

“Las decisiones sanitarias las toma la autoridad sanitaria, el ministerio de Salud, la seremi respectiva y nosotros estamos en coordinación”. “Como Educación lo que hacemos es colaborar para que estas suspensiones no alteren los aprendizajes los niños”, explicó esta mañana el ministro de Educación, Raúl Figueroa, ante las medidas que prepara la cartera frente al coronavirus.

“Las medidas sanitarias que deben tomar los colegios deben hacerse con autorización de la autoridad sanitaria, y en términos generales, un establecimiento que quiere suspender un día o una semana clases debe hacerlo en coordinación y con autorización del ministerio. Hay que velar que esas clases se puedan recuperar de alguna forma”, dijo en Radio Universo.

“Estamos tomando medidas para que los colegios puedan mantener contacto con sus alumnos y sus apoderados. Existen distintos mecanismos que no son sofisticados, algunos gratuitos, que permiten entregar tareas, material, guías. Además, estamos trabajando en material de apoyo que permita hacer seguimiento semanal a las asignaturas del currículum que, en el evento que haya que suspender clases, los colegios y los profesores puedan mantener contacto directo”.

“Más que educación a distancia es material de apoyo que se puede trabajar desde la casa pero que no implique la necesidad de un computador. Lo importante es que efectivamente, ante la eventualidad cierta de que algunos establecimientos van a terminar suspendiendo sus clases, existe apoyo para que los aprendizajes no se vean perjudicados”.

En el caso de Educación dar cuenta de las medidas que se han anunciado ya y dar otras nuevas, es importante que la ciudadanía tenga tranquilidad. Es bueno que la ciudadanía sepa que es altamente probable que en algunos casos las clases se van a suspender. Llamo a los apoderados a tomarse esto con tranquilidad, si ocurre es una medida de protección, de prevención. Tenemos que comprometernos para que los alumnos en las casas mantengan una lógica de estudio y aprendizaje”.

“La prueba tenía una ponderación mínima de un 50% y eso se baja a 30%, pero es un mínimo y las universidades determinadas si el van 30, 40 o 60, va a depender de la carrera. Eso parte este año. Lo que se hace es entregarle más flexibilidad a las instituciones en la determinación de las ponderaciones”.

“Eliminar preguntas que no apuntaban a medir competencias y habilidades. Existían en Lenguaje una serie de preguntas que no permitían medir competencias lectoras y que se centraban en un exceso de contenido que más bien dificultaba la prueba y no medía nada más”.

“Se va a trabajar en una prueba específica de matemáticas que mida conocimientos con más profundidad y que obviamente es electiva. Se va a también trabajando en mayor diversidad de instrumentos .

“Se van a mantener las actuales específicas. Los cambios son en las pruebas obligatorias en Lenguaje y Matemáticas. Este año la prueba es una prueba de transición que mantiene los ejes principales de lo que venía haciéndose antes pero que ya incorpora correcciones como la reducción de preguntas y eliminación de algunas áreas que los expertos consideraron no eran útiles para la fase de acceso”.

“Además, se le entrega a las instituciones la posibilidad de ponderar en forma distinta los distintos instrumentos y eso no es una imposición, no es que la nueva prueba de transición valga solo un 30%, sino que las instituciones pueden darle la ponderación que quieran de un 30% hacia arriba”.