Piñera respaldó reprogramación del plebiscito por una nueva Constitución

El Presidente Sebastián Piñera se mostró partidario de postergar el día de la votación del plebiscito constitucional programado para el 26 de abril. Esto a causa de la crisis generada por el Covid-19 en el país, que ha llevado al Mandatario a decretar estado de catástrofe y a suspender todo tipo de aglomeraciones.

De esta forma, el mandatario adelantó que el próximo 26 de abril “vamos a estar en el máximo de contagios, por lo tanto, yo creo que no es prudente hacerlo esa fecha. Yo recomendaría no hacer ninguna elección antes de septiembre para dar espacio a que el coronavirus se haya normalizado, y no postergar ninguna elección más allá de diciembre de este año para no pasarlas al verano. Entre septiembre y diciembre, en mi opinión, deberíamos hacer el plebiscito, la elección de constituyentes y la de alcaldes y concejales”

En sus declaraciones a T13, se refirió además al proyecto presentado ayer por senadores de oposición, el cual pretende postergar la votación para el 6 de septiembre, programando la elección de eventuales concejales para el domingo 13 de diciembre. En esa línea el Mandatario detalló que la iniciativa ya había sido conversada dentro de Chile Vamos, y con los líderes de la oposición, agregando que según él “hay un buen ambiente para darse cuenta de que en medio del punto máximo de la pandemia de coronavirus sería poco prudente hacer elecciones”.