Ofician a ministro de Educación para que adelante entrega de computadores e internet a estudiantes vulnerables

La diputada del PPD, Andrea Parra, ofició al ministro de Educación, Raúl Figueroa, y al Director Nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), Jaime Tohá, para que se adelanten los plazos y se agilice la entrega de computadores e internet, en el marco de los programas “Me Conecto para Aprender”, y “Yo Elijo Mi PC”.

En el caso de “Me Conecto Para Aprender”, cuyo proceso de selección y entrega está agendado para mayo del 2020, consiste en la entrega de un computador portátil, plan de internet móvil por un año y recursos educativos digitales a los estudiantes matriculados en 7º año de enseñanza básica de todos los colegios públicos del país.

Respecto a “Yo Elijo Mi PC”, es un programa que entrega la JUNAEB, y cuyo principal objetivo es apoyar con la entrega de un computador portátil, plan de Internet móvil por un año, y recursos educativos digitales a aquellos estudiantes de colegios particulares subvencionados, que estén cursando 7º básico y que se encuentren en condición de vulnerabilidad.

“Creemos que es necesario que todos los niños y niñas tengan lo antes posible acceso a un computador e internet para estudiar y hacer sus tareas durante esta pandemia, debido a que el Ministro Figueroa ya ha anunciado que las clases seguirán suspendidas por dos semanas más y existe incertidumbre respecto a cuándo podrían ser reiniciadas. No es posible que tengamos a niños y niñas que no puedan estudiar porque no tienen acceso a un computador”, indicó la diputada Parra.

La parlamentaria señaló que “facilitar la entrega inmediata de computadores en estos momentos de crisis sanitaria, se torna vital para la educación de miles de estudiantes a lo largo del país”