Jackson por retiro de utilidades: "Si el gobierno quiere que estos goles no los empiecen a pasar desde la empresa privada, bueno dejémoslo en la ley"

El diputado RD, Giorgio Jackson, salió al paso de la polémica instalada entre gobierno y oposición por las indicaciones planteadas a los proyectos de La Moneda para enfrentar la crisis económica por el coronavirus. “Ha sido un tira y afloja por parte del gobierno en distintas medidas, como las sanitarias que llegaron a cuenta gotas y en materia económica ha sido así. (...) Primero el bono Covid y luego las medidas de protección al empleo y pymes anunciándose recién la semana pasada lo que pedimos en marzo, que es una renta básica, que tenga como objetivo que las personas se queden en casa y no se expongan al contagio en las calles”.

“No se trata de ser intransigente o que siempre estamos obstruyendo. (…) Nosotros hace más de un mes venimos planteando la renta básica de emergencia y no recibí ninguna solo llamada por parte de ningún actor del gobierno para convocar a una mesa o tratar de consensuar criterios. Lo mismo ha pasado con muchas autoridades de oposición que tampoco son convocadas, tampoco la sociedad civil y no hemos obtenido una mesa de trabajo”, dijo en Radio Universo.

“Luego lo que sucede es que cuando llegan proyectos, nos ponen un límite de un día y si tratamos de poner una indicación nos dicen obstruccionistas. Déjame decir que en los últimos proyectos nos criticaron mucho por la comisión mixta, pero (si no fuera por) la oposición habrían 700 mil personas menos con Bono Covid-19, en la Ley de Protección al Empleo habría 200 mil personas menos cubiertas y la tasa de remplazo hubiese sido muchísimo menor para los ingresos menores a 500 mil pesos”, agregó.

, nuestras propuestas, críticas son porque tenemos bases de representación que hoy demandan solucione mejores. Me llegan muchas solicitudes por redes sociales, que el registro social de hogares no funciona, que no llegó el bono Covid, que no llevan a niños en mayo a los colegios, son muchísimas las personas que están con una angustia tremenda y que creemos que las políticas del gobierno no están respondiendo”.

“Si es que hay que hacer un esfuerzo mayor, yo no niego que el gobierno lo haga, pero creemos que son insuficientes, esa es la diferencia”, sostuvo. “Es obvio que deben guardar cosas para el futuro, pero Chile tiene todavía recursos en fondos soberanos, Chile puede tener deudas, Chile frente a los países que nos gusta compararlo ha gastado menos para enfrentar los efectos de la pandemia”.

“Nunca hemos querido frenar o alargar proyectos, hemos querido mejorar, pero a veces el gobierno llega con idea fija, no la discutió antes y quiere que seamos buzón de mensaje”.

Sobre la indicación en la ley de Protección al Empleo que impedirá el retiro de utilidades, agregó que “cuando las cosas no quedan en ley no son abusos porque tu dejas que las empresas lo hagan, por eso cuando planteamos que las medidas deben ser más estrictas no es que estemos siendo busquillas, es que sabemos que hay gente que se va a querer aprovechar de eso y la ley lo permite, el problema de que hayan empresas que con estos beneficios estén repartiendo utilidades no es abuso porque lo estamos dejando por ley”.

“Si el gobierno quiere que estos goles no los empiecen a pasar desde la empresa privada, bueno dejémoslo en la ley y no pensemos que la gente sólo actúa de buenas intenciones porque no es así”, sostuvo.

“Creo que esto dejará enseñanzas y nos dará argumentos para que en los trámites que vienen no nos traten de intransigentes cuando planteemos este tipo de indicaciones y espero que en adelante se nos tome en consideración y no se nos ponga la pata encima de que hay que sacar este proyecto tal cual como lo presentó el gobierno en 9 hora o si nos considera como oposición obstruccionismo, es algo bastante injusto y espero que se midan las políticas en función de si cumplen el objetivo sanitario o no”.