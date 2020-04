Convergencia Social se constituye como partido en la región de Magallanes

Con más de 700 afiliados que se suman a los 3.800 de las regiones de Coquimbo, O'Higgins y Valparaíso, ayer el Servicio Electoral comunicó la legalización de Convergencia Social en la región de Magallanes y Antártica Chilena. Paralelamente la organización seguirá recolectando firmas, ahora con una campaña 100% digital y destinada a legalizarse en las regiones restantes del país.

Al respecto la presidenta y diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, agradeció a los cientos de personas que confiaron en el proyecto colectivo indicando que “Ahora nuestro desafío es seguir haciendo sentido en el mundo social para representar sus demandas y las de todas y todos quienes hasta ahora no se identifican con un color político o se sienten excluidos de la vieja política”, y agregó que “nuestro partido es y será una herramienta al servicio de las transformaciones sociales, por eso seguiremos el proceso de legalización en otras regiones del país, ahora con la campaña #DecideInvolucrarte que es 100% digital porque tenemos que cuidarnos entre todas y todos en esta crisis", expresó.

En esta línea, Gabriel Boric, diputado por la región y uno de los principales rostros de la campaña digital de Convergencia Social para legalizarse a nivel nacional, manifestó: "Estamos felices de que hoy día Convergencia Social sea una alternativa política no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional y en Punta Arenas de manera legal. Sabemos que no ha sido fácil en estos momentos de desprestigio de la política invitar a la gente a unirse a un partido, es de alguna manera contra intuitivo, pero tenemos la convicción de que, si no pensamos colectivamente como hacer de Chile y de nuestras regiones un lugar más justo, sencillamente no vamos a poder. Por lo tanto, fue esa energía la que nos movió a legalizarnos en Magallanes y no me cabe duda de que nos va a permitir hacerlo en el resto de Chile".

Por su parte, el presidente de Convergencia Social en la región de Magallanes, Arturo Díaz, indicó que sobrepasaron con creces la cantidad de adherentes exigidos gracias al estallido social. “Antes del estallido teníamos casi 250 firmas, más o menos la mitad. Nos sorprendió el estallido social y toda la crisis que esto desencadenó en el país. Posterior a eso nos abocamos a intentar recolectar las firmas necesarias, con un poco de temor, pero nos alegramos mucho cuando salimos a terreno nuevamente y nos dimos cuenta de que la gran mayoría de las y los magallánicos entendían que la lucha en la calle es importantísima y fundamental, así como también es relevante la lucha por la vía institucional”, puntualizó.

Además, destacó que “más de 500 firmas las logramos post estallido social, y yo diría que incluso la recepción de la gente fue mejor en ese periodo, lo cual se contraponía un poco en el diagnóstico que teníamos nosotros por la deslegitimación de los partidos políticos y la institucionalidad, pero la gente sabe marcar la diferencia de quienes estamos al lado del pueblo y quienes no”.