Mañalich se enfrenta a la Sociedad Chilena de Epidemiología y acusa "mala fe" ante crítica por datos errados

El Ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió respecto a la acusación de la Sociedad Chilena de Epidemiología (Sochepi) respecto a la entrega de datos errados respecto al número de contagiados a la OMS, tras no considerar la sumatoria de sintomáticos y asintomáticos, situación que generó polémica en la entrega de información del jueves.

Al respecto Mañalich señaló que "Lamento la mala fe de esta carta", refiriéndose al comunicado en el que la Sochepi indicó que "es sumamente grave que el Minsal siga reportando ante la OMS sólo los casos sintomáticos y no la totalidad de los casos confirmados".

El secretario de Estado profundizó en el tema, indicando que "la carta denuncia de una sociedad científica prestigiada en Chile que comete un grave error, porque se refiere a que el informe de la OMS que mira la página web chilena, reporta casos que nosotros no le hemos reportado, nosotros no le hacemos un reporte a la OMS, lo que ellos hacen ellos es mirar y copiarlos, con un retraso de 24 horas" y agregó que este retraso no se genera en el sitio web de la Universidad de Johns Hopkins, "que son absolutamente concordantes en el tiempo, y actualizado cada cuatro o seis horas, de acuerdo a lo que los países van informando".

Según el ministro, la misiva de la Sopechi "induce a la mala fe, a decir que aquí se está manejando sin transparencia la información cuando, además, ayer en la mañana, a primera hora, le avisamos a la OMS que el dato que ellos habían puesto en su página, era incorrecto respecto a nuestros datos".

Estas declaraciones generaron diversos cuestionamientos en redes sociales, respecto al mencionado atraso señalado de la información que estaría considerando la OMS para el caso nacional, así como la necesidad de informar sobre el error en los datos si estos serían finalmente corregidos eventualmente, por dicho retraso.

Finalmente el secretario de Estado sentenció que "El enemigo es el virus, no es el Gobierno, hasta cuándo no van a entender eso". Y agregó que "Eso desprestigia al país, enviar una carta diciendo que el país tiene que advertirle a la OMS que le está enviando información falsa es muy peligroso, es muy dañino para la imagen del país".

Por su lado Álvaro Erazo, integrante del Consejo Asesor por covid-19 del Minsal, tuvo una aproximación diferente al tema, como constata el medio Emol, remarcando que se está aprendiendo de la pandemia, y que "lo que tiene que prevalecer es el espíritu de colaboración y de ir ganando confianzas mutuamente".

Erazo señaló que "Yo no creo que la Sociedad de Epidemiólogos esté actuando de mala fe, yo creo que ellos han hecho ver su malestar, a lo mejor les faltaba información, pero creo que en esto debiéramos tratar de tener la mayor participación de todos los actores", afirmó.

El integrante del Consejo Asesor confesó que como entidad igualmente han tenido diferencias con el Gobierno "pero eso no nos ha alejado de una necesidad que vemos de contribuir de buscar una solución a lo que estamos enfrentando como país y a nivel mundial".