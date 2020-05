Municipalidad de Lo Prado exige cuarentena total en la comuna

Ante el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud sobre la evolución de la pandemia de COVID-19 por comunas, la municipalidad de Lo Prado indica que hay urgencia en que la comuna sea incluida en la cuarentena total.

A través de un comunicado, autoridaddes locales detallaron que "la alta tasa lopradina de incidencia de casos con Coronavirus (91,0) que supera a Quinta Normal (81,4) y Estación Central (85,6) comunas que ya están con esa restricción justifican esta necesidad".

"Nuestros equipos de salud municipal han realizado un seguimiento permanente de cada positivo COVID-19, entregando información y acompañamiento a las personas para sobrellevar la enfermedad, pero con esta incidencia que seguirá creciendo, hará imposible responder caso a caso, en su debida forma", advirtieron.

Asimismo, señalan que "poseemos un soporte social limitado ante la gran demanda de alimentación que hemos tenido. A su vez, nuestros reducidos equipos municipales en terreno han efectuado la sanitización de condominios y calles, de acuerdo a una programación en base a casos confirmados".

Desde la municipalidad recuerdan que han "apoyado el traslado a residencias sanitarias a pacientes que no tienen condiciones para cumplir su cuarentena en el lugar donde viven, hasta ahora correspondientes al 30% de los activos con coronavirus", pero añaden que "los esfuerzos locales no serán suficientes si no se implementan medidas más restrictivas, que eviten un masivo contagio entre las personas con el natural riesgo de muerte".

También, explicaron que "Lo Prado posee una alta densidad poblacional, con un gran movimiento de personas que se desplazan a otras comunas debido a su conectividad, condiciones que ameritan esta urgente medida que hemos solicitado hace ya varias semanas".

"Lamentamos la demora en esta decisión de la autoridad sanitaria. Aunque sabemos las consecuencias económicas que provoca una cuarentena, especialmente en una comuna como la nuestra con un importante porcentaje de familias en vulnerabilidad, creemos que debe primar -en todo momento- la protección de la vida de las personas", manifestaron.

Finalmente, "tras la contundente evidencia del informe del Minsal, estamos convencidos que no existe otro camino".