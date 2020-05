Servel solicitará a Revolución Democrática detalle de los aportes de sus parlamentarios

08:20 El organismo también oficiará a Giorgio Jackson, para que "aclare los montos de sus aportes al partido RD". El mismo parlamentario había asegurado que se trata de una "tergiversación", haciendo referencia a los dichos del diputado Renato Garín (ex RD).

El Servicio Electoral anunció que fiscalizará los aportes que recibe Revolución Democrática por parte de sus parlamentarios,

Diversas reacciones ha generado la denuncia del diputado Renato Garín (ex RD), que reveló que los legisladores del partido "no donan la mitad de sus sueldos", sino que son dineros que se transfieren a una fondo común para el financiemiento de campañas.

Ante esto, el Servicio Electoral, confirmó que fiscalizará los dineros que son recibidos por RD de parte de sus parlamentarios. Y en este sentido, según consignó El Mercurio, el director del organismo, Raúl García, sostuvo que se "solicitará al partido el detalle y respaldo de la cuenta de ingresos, con el fin de fiscalizar el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 39 de la Ley 18.603 de Partidos Políticos".

En definitiva, en lo referente "al máximo de aporte anual para afiliados y no afiliados, junto con la respectiva emisión, contabilización, integridad y veracidad de los recibos de aportes de 2019".

"El Servel ofició al partido RD para que informe respecto de los aportes 2019 de los diputados del partido, para revisar el cumplimiento de los límites legales establecidos", añadió García.

Asimismo, también el Servel oficiará a Giorgio Jackson, para que "aclare los montos de sus aportes al partido RD". El mismo parlamentario había asegurado a Cooperativa que se trata de una "tergiversación" y que "esto es algo que desde el 2014 yo he puesto, no solo en mi página web de manera explícita, sino que lo he dicho más de 14 veces en entrevistas".