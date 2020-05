Gobierno anunció la entrega de 2,5 millones de canastas familiares y creación de fondo de crédito para micro y pequeñas empresas

A través de una cadena nacional, el presidente Sebastián Piñera realizó un balance de las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar la pandemia de coronavirus, y anunció nuevas medidas para paliar los efectos del brote en el país.

“En los u´ltimos di´as hemos entrado en una Nueva Fase, con ma´s contagios y personas fallecidas, que impondra´ mayores exigencias a nuestro sistema de salud, tanto pu´blico como privado”, dijo el jefe de Estado, quien en su mensaje llamó a los ciudadanos a respetar las cuarentenas y las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria y dijo que si bien el sistema de salud sigue prestando las atenciones requeridas, ello “no significa en ningu´n caso negar la gravedad de esta pandemia, ni generar confianzas injustificadas, ni bajar la guardia, ni mucho menos inducir a imprudentes relajos”.

El presidente también llamó a los bancos a facilitar el acceso de las empresas a los créditos con garantías bancarias y además dijo que el Ejecutivo continúa trabajando en un plan de “retorno seguro”, el que aseguró, “so´lo se pondra´ en pra´ctica, y en forma gradual, cuando las condiciones sanitarias permitan resguardar adecuadamente la salud y la vida de todos nuestros compatriotas, lo que constituye nuestra primera prioridad”.

Entre los anuncios, el Mandatario anunció la entrega de 2,5 millones de canastas de alimentos “y otros elementos esenciales” que estarán destinadas a familias vulnerables y de clase media necesitada.

Además el Presidente dijo que se está estructurando un Fondo con Garantía del Estado y una Red de Instituciones Financieras no Bancarias destinadas a llegar con créditos de capital de trabajo para las micro y pequeñas empresas (Mipymes).

“Para acompan~ar y apoyar a las familias ma´s vulnerables y de clase media, que necesitan los servicios del Estado, requerimos que los servicios pu´blicos operen en plenitud y que los funcionarios pu´blicos continu´en reintegra´ndose a sus funciones“, dijo Piñera.

Piñera además anunció una expansión y fortalecimiento de la red de residencias sanitarias, para permitir realizar la cuarentena a personas que no cuentan con las condiciones para hacerla en sus hogares y, la pronta puesta en marcha de un programa de salud mental denominado Saludable-Mente.

El Presidente además dijo que “a partir de esta semana entregaremos más información desagregada a nivel de cada comuna“.

“Ningu´n pai´s, ni siquiera los ma´s desarrollados, estaba preparado para enfrentar la Pandemia del Coronavirus, como lo demuestra la evidente saturacio´n de los sistemas de salud en pai´ses de alto nivel de desarrollo. Chile tampoco estaba preparado. Tenemos que ser humildes en reconocerlo. Frente a las enormes dificultades que enfrentamos, todos hemos hecho un esfuerzo gigantesco“, dijo el Mandatario.

En su mensaje, Piñera agradeció al Congreso, las FF.AA., el Comité Asesor, la Mesa Social Covid-19 y a la ciudadanía y llamó a la unidad para enfrentar la pandemia. “No reconoce fronteras, ni nacionalidades, ni ideologi´as poli´ticas. Por eso hoy es tiempo de unidad y no de divisio´n. De grandeza y no de pequen~ez. De colaboracio´n y no de enfrentamientos. En estos tiempos nadie debe confundirse. Todos debemos colaborar para combatir con e´xito a nuestro enemigo comu´n: el Coronavirus. Hoy los necesitamos a todos”, indicó.

“Estas pandemias nos han dejado importantes lecciones como el valor de la familia, la importancia del Estado, el valor de la comunidad, la humildad frente a la vida y la responsabilidad con nosotros mismos y la solidaridad con los dema´s”, dijo el Presidente, quien finalizó el mensaje llamando “a la fe y la esperanza y pidiendo la ayuda de todas las fuerzas poli´ticas, de la sociedad civil y de todos nuestros compatriotas para enfrentar con e´xito nuestra pandemia”.