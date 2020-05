Minsal advierte que tomará control de recintos que no aumenten unidades críticas

El Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, advirtió que el Gobierno tomará el control de aquellas instituciones que no cumplan con el requerimiento de elevar el número de unidades críticas para la atención de pacientes durante la pandemia.

Durante el balance diario de coronavirus en Chile, Zúñiga señaló que se indicó "duplicar la capacidad de camas en los prestadores privados, y ya se han aumentado en parte importante. Necesitamos un mayor número de camas disponibles".

“Nosotros evaluamos que había una diferencia en lo que realizan los hospitales públicos, como el de Iquique, y prestadores privados. En base a eso, emitimos resolución que obliga desde este domingo 24 de mayo a incorporar 150 camas adicionales y a duplicar, al día 15 de junio, las unidades de cuidados intensivos que tenían inicialmente los prestadores privados”, explicó.

La autoridad sanitaria añadió que “en tres días se sumaron más de 80 camas y se debe seguir para cumplir con resolución. Esta resolución es de carácter obligatoria y nosotros como Ministerio de Salud, que lideramos la red integrada de Covid-19, no vamos a dudar si las metas no se cumplen, tomar el control de las institución que no cumplan para aplicar lo mismo que en hospitales y que es poner un mayor número de unidades de cuidados intensivos a disposición de la ciudadanía, independiente si es Fonasa o Isapre”.

Finalmente, la autoridad de Redes asistenciales reiteró que se necesitan "un mayor número de camas y esperamos que esto se cumpla con razón”.