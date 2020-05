Alcaldesa de La Pintana denuncia que les entregaron 500 en vez de las 1000 cajas comprometidas

16:00 Por su lado el alcalde de El Bosque señaló que es incomprensible que la ayuda aún no llegue a su comuna y el edil de Renca anunció un plan paralelo para entregar financiamiento directo a las personas y así apoyar el comercio local.

Múltiples críticas por parte de diversos alcaldes sufrió esta jornada el plan de entrega de alimentos coordinado por el Gobierno. Este domingo la entrega de las canastas de alimentos correspondía a las comunas de La Pintana, Independencia y Renca, y participaron en el proceso autoridades como el intendente metropolitano Felipe Guevara y el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, entre otros.

En el caso de La Pintana, la alcaldesa Claudia Pizarro, afirmó que el Gobierno comprometió mil cajas y llegaron solo 500, señalando que "Realmente no sirve que no las tengamos en nuestras bodegas municipal. Hay que entregarlas porque hoy día la gente está teniendo hambre. Nosotros le estamos pidiendo al Gobierno que mejore la cantidad de las cajas de mercadería: hoy día toda la gente quiere las cajas de mercadería, no la espera para 48 días después".

Por su lado el alcalde de Renca, Claudio Castro, también fue crítico de la entrega, y confirmó que le han planteado al Gobierno la posibilidad de transferir el monto de las cajas de mercadería en las cuentas de quienes lo necesiten.

Al respecto Castro señaló que "En Renca vamos a partir un programa piloto. Nosotros vamos a hacer aportes para familias que van a poder ir a comprar con esos recursos al almacén del barrio y eso va a permitir también activar la economía local", sostuvo.

Otro alcalde que ha manifestado sus reparos con el proceso es el edil de El Bosque, Sadi Melo, quien critico el orden de la entrega, apuntando que en su comuna fue donde se vivió la primera protesta por falta de alimentos en lo que va de la pandemia, y aún no llega la ayuda.

En esa línea Melo afirmó que "El pasado lunes tuvimos las protestas por falta de alimentos más graves que ha registrado la comuna en su historia, luego del anuncio presidencial de entregar 2.5 millones de cajas de mercadería a sectores vulnerables. Sin embargo, el viernes vimos con triste sorpresa que el inicio del plan Alimentos para Chile no incluyó a las comunas de El Bosque y La Pintana en su fase piloto, lugares donde los pobladores se manifestaron por hambre a inicios de semana", declaró.

Melo señaló que como municipio han hecho lo posible y que "hasta el inicio de las protestas había entregado cerca de 2.000 canastas de alimentos a los vecinos en situación de vulnerabilidad, sin embargo, la demanda es mucho mayor" y por lo mismo "se requiere una mayor presencia del Estado en esta emergencia, los municipios necesitamos el apoyo del gobierno central para poder llegar a la mayor cantidad de hogares con ayuda social (...) es incomprensible que la entrega de alimentos del gobierno no haya comenzado en El Bosque", remarcó.