Rodrigo Mundaca a ministro Moreno tras asumir falta de información sobre problema de aguas: "Váyanse a la m..."

15:34 El ganador del Premio Internacional de Derechos Humanos de Núremberg y vocero nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (MODATIMA), no se guardó nada tras una entrevista del secretario de Estado a CNN.

Rodrigo Mundaca, reconocido por su trabajo en la organización MODATIMA que le valiera un importante reconocimiento internacional el año pasado, no quedó indiferente ante las declaraciones del ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno, quien en una entrevista durante esta jornada declaró no haber tenido información sobre cierto problema de acceso al agua en una comunidad.

En la entrevista realizada con el canal de televisión el ministro Moreno señala que "No teníamos la información y que de repente empieza a fallarle el agua, y que no conocemos su situación, no conocemos su sistema".

En uno de sus tweets ante el tema Mundaca señaló que hay "138 comunas con decretos de escasez hídrica al mes de abril del 2020, 39,9% del total de comunas del país, y el ministro de obras públicas no sabe de territorios sin agua, a que se dedica entonces?".

Aunque en su primer mensaje el dirigente social ciertamente expresó su molestia, escribiendo "Alfredo Moreno Charme, ministro de obras públicas, dice que no sabía que habían lugares que no tenían agua en CHV, que decir? Váyanse a la mierda..."

Acá la sección mencionada de la entrevista del ministro Moreno a CNN: