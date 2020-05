Diputada DC denuncia aprovechamiento político en entrega de cajas

19:31 "Con los alimentos no puede haber ningún aprovechamiento político, son recursos públicos y esperamos que se entreguen de manera digna" señaló la diputada Joanna Pérez.

La diputada Joanna Pérez (DC) denunció un aprovechamiento político del Gobierno en la entrega de canastas familiares para palear la crisis por la pandemia de coronavirus.

"Con los alimentos no puede haber ningún aprovechamiento político, son recursos públicos y esperamos que se entreguen de manera digna", apuntó.

La diputada Joanna Pérez, quien preside la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja, denunció el actuar de las autoridades gubernamentales, tras la difusión de varias fotografías y material audiovisual, donde aparecen autoridades de gobierno agrupados realizando la entrega de las canastas de alimentos a las familias del país.

Pérez señaló que, "Quiero denunciar el hecho de que las canastas familiares se están entregando con aprovechamiento político y sin ninguna medida de distanciamiento social. Tengo reclamos concretos, llegan más de 2O personas, entre ellos autoridades, personal municipal y de gobernaciones, y equipos gráficos tomando fotografías sin autorización de las personas. ¿dónde está el distanciamiento y las medidas por Covid-19?".

"Llamo al Gobierno y/o Contraloría a sacar un protocolo de entrega de ayuda, donde las entregas las realicen no más de 2 personas por casa, sin fotografías, salvo que las autoridades lo pidan con autorización firmada para exhibir en redes sociales y plataformas web. Las canastas de alimentos son un tema sensible para las personas hoy día, es el alimento y con esto no puede haber ningún aprovechamiento político, son recursos públicos y esperamos que se entreguen de manera digna y segura", sostuvo.

Al finalizar, la parlamentaria enfatizó que, "Pido a las autoridades que por la dignidad y respeto de las personas que le ha correspondido recibir canastas de alimentos, que cualquier apoyo se haga sin publicidad, los alimentos son lo mas sensible, es para palear una necesidad básica. Háganlo por ética política y cuidémonos de verdad entre todos".