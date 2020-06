Kast: “Tengo problemas cuando un país serio como el nuestro termina con una presidenta del Senado que está dispuesta a violar la Constitución”

17:04 “Cuando me empiezo a saltar la fila por hacerme el popular, es cuando termino destruyendo la democracia”, dijo el senador Felipe Kast. Sobre el cambio de gabinete, apuntó al presidente de RN: “que un partido o alguien como Mario Desbordes le solicité públicamente al Presidente poner a uno de sus militantes en la mesa de negociación, en su equipo político, esas cosas no corresponden”.

"A mí no me parece que haya sido positivo, el ministro Sichel había realizado una labor importante y por ser independiente le tocó salir, ser parte de un enroque. En su minuto me pasó algo parecido el 2011 en ese mismo ministerio y como independiente, en ese minuto por Joaquín Lavín. Son cosas la política que a mí no me gusta y no corresponde cuando un partido político públicamente, incluso por la prensa, le pide al Presidente que ponga a uno de los suyos en la mesa de negociación, no corresponde. No me gusta la lógica del cuoteo político, cada ministro tiene que estar en su cargo por sus méritos y es lo que ocurre con los casos de Briones, Blumel y Hutt, no están ahí por ser de Evopoli”, dijo el senador Felipe Kast sobre el cambio de gabinete conocido ayer.

Consultado si el nuevo ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, tiene los méritos, respondió: “él tiene los méritos, lo que pasa es que lo estaba haciendo muy bien en Vivienda, así como lo estaba haciendo bien el ministro Sichel en Desarrollo Social. Son cosas que como te digo, a mí esa forma de que un partido o alguien como Mario Desbordes le solicite públicamente al Presidente poner a uno de sus militantes en la mesa de negociación, en su equipo político, esas cosas no corresponden”.

Sobre las versiones que apuntan a Briones y Blumel como responsables de la salida de Sichel, Kast lo descartó: “aquí hay un equipo de Gobierno, es el Presidente quien toma las decisiones, pero creo que Briones, Monckeberg, Sichel, Blumel, todos ellos trabajan por sacar adelante a Chile, no creo que estén preocupados por otra cosa”.

“Esto es como el fútbol, hay un entrenador que tiene motivos, yo me acuerdo que en su minuto le dije al Presidente cuando me tocó salir ‘usted es el entrenador, yo le agradezco haber estado en Desarrollo Social’. Es difícil ponerse en los zapatos del entrenador, pero es importante lo que hizo (al nombrar a) Claudio Alvarado en Segpres, será un aporte importante en el Congreso, es muy reconocido transversalmente. Va a ser un muy buen ministro”, dijo en entrevista con Radio Universo.

“Yo creo que claramente tenemos que avanzar en un acuerdo social de tres patas: protección a familias, ayer pasó algo muy lamentable, no sé por qué los medios no lo han resaltado. La oposición no dio unanimidad para votar ayer el proyecto para ayudar a quienes boletean a honorarios. Estábamos discutiendo, se iba a aprobar, había consenso, dio la hora porque muchos hablaron, pedimos extenderlo una hora para terminar de votar y dijeron que no, pasó para el lunes. Fue muy mala la noticia, es inaceptable toda vez que la urgencia de quienes boletean es total”, agregó.

“La segunda pata es la reactivación económica, las pymes están quebrando de manera masiva, tienen que ser parte del paquete. Una parte ayuda a las familias y otra a las pymes. Tercero, es fundamental que el Estado también hago uso eficiente de los recursos públicos, ahí presupuesto ‘base cero’ es un elemento que el ministro Briones empuja con fuerza y es una gran noticia”, dijo.

Kast apuntó que “es relevante focalizar la ayuda a las familias para llegar a fin de mes, esto incluye distintas condiciones y segundo, hay que respetar la constitución, yo no tengo problema en discutir todos los temas, pero sí tengo problemas cuando un país serio como el nuestro termina con una presidenta del Senado (Adriana Muñoz) que está dispuesta a violar la Constitución. Eso uno sabe dónde comienza, pero el deterioro de las instituciones, el romper las reglas del juego es muy malo para la democracia”.

"El deterioro de las democracias ocurre cuando alguien dice “¿sabe qué? yo sé que están estas reglas, pero las voy a incumplir. Me parece lamentable cuando parlamentarios de izquierda y derecha firman proyectos inconstitucionales para salir en la foto, ser parte de la historia, en vez de proponer cosas serias, pero de ahí a que se transformen en proyectos que violen la constitución es muy grave”, advirtió. “Es lo mismo que hacía Chávez y Maduro, esos países siempre parten con ese tipo de discurso y terminan donde terminan”.

“Yo no voy a ir tras nadie (dijo en alusión a Muñoz). Lo que digo es que el populismo es un cáncer de la democracia, los populistas dicen siempre lo mismo: ‘me voy a saltar la Constitución’, es lo mismo que hizo en su minuto Chávez victimizándose, diciendo ‘la saltaré porque es la única forma de ayudar’, por favor, no voy a aceptar que nadie venga a erigirse con superioridad moral... Todos queremos el posnatal, que se condone el CAE, que el transporte sea gratuito, todos queremos muchas cosas, pero la pregunta es a quién se pone primero en la fila, si a los niños, al Sename o la educación superior gratuita. La política es el ejercicio ético de elegiré quién va primero en la fila y para elegir tenemos que respetar las normas, cuando me empiezo a saltar la fila por hacerme el popular, es cuando termino destruyendo la democracia y eso es tremendamente grave”.