Jiles apuntó a proyecto del Gobierno por "criminalizar a niños, niñas y adolescentes"

16:28 Se trata de la propuesta del Ejecutivo que crea el Servicio de Reinserción Juvenil, que acorde a la parlamentaria vulneraría convenciones internacionales sobre los derechos de NNA y además no se ajustaría al Estatuto de Garantías de Derechos de la Infancia.

La diputada Pamela Jiles (PH) advirtió que la propuesta del Ejecutivo que crea el Servicio de Reinserción Juvenil, criminaliza a los niños, niñas y adolescentes (NNA) -definidos en el proyecto como jóvenes-, lo cual vulnera convenciones internacionales sobre los derechos de NNA y no se ajusta al Estatuto de Garantías de Derechos de la Infancia.

La legisladora, que integra la comisión de Constitución de la Cámara, que comenzó la votación en particular del proyecto, señaló que la iniciativa “no tiene una perspectiva pedagógica ni restaurativa y se refiere a un sujeto, que serían estos jóvenes, que son en realidad niños, niñas y adolescentes, como figuras peligrosas y habría que defenderse de ellos y no busca en ninguna parte la reparación del daño y no toma en cuenta el interés superior de niños, niñas y adolescentes”.

En el debate al interior de la comisión, en la que participó el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y el subsecretario de esa cartera, Sebastián Valenzuela, Jiles fustigó al gobierno por no incluir en la redacción original el concepto de garantizar el respeto por los derechos humanos de los jóvenes, limitándose en su redacción sólo a la idea de resguardar esos derechos, lo que a juicio de la parlamentaria “pareciera ser un camino de escape” del gobierno.

“En el objeto es fundamental que quede claramente expuesto que el Servicio deberá garantizar el pleno respeto, la propuesta que está haciendo el ministerio de justicia desvía el centro de atención y pareciera ser un camino de escape, que justamente es lo que no queremos aquí”, advirtió Jiles.