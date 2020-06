Ministro Paris descartó levantar cuarentenas en junio y volver a clases antes de agosto

21:05 El ministro de Salud, Enrique Paris, analizó la situación del país por el coronavirus, reconoció que lo peor está por venir, y que las cuarentenas no se levantarán durante lo que queda de junio. Además, no ve factible un retorno a clases antes de agosto.

En entrevista con La Tercera, el ministro de Salud Enrique Paris reconoció que “hay que mejorar el tema de la trazabilidad y el aislamiento o tratamiento. Hay también que acelerar la entrega de los exámenes, no se pueden demorar tanto. En eso vamos a seguir insistiendo”.

“Estamos haciendo un trabajo con los laboratorios, y el mismo ministerio tiene un programa, similar al de las clínicas, para sacar su examen por teléfono y no tener que ir al laboratorio. Insistir en que cuando se tenga el diagnóstico, se haga la notificación”, agregó.

En la misma línea, aseguró que quiere “reforzar el tema de las IRA (Salas de Infecciones Respiratorias Agudas de los consultorios) donde los kinesiólogos manejaban a todos los niños, y adultos también, con insuficiencia respiratoria. Hay que reforzarlo porque a nivel de consultorio podemos hacer mucho para evitar que el paciente se agrave”.

El nuevo titular de Salud aseguró que “hay que encontrar al paciente que tiene el examen positivo y aislarlo. Las residencias sanitarias no están ocupándose en su totalidad, hay gente que no puede quedarse en su casa y no puede hacer una buena cuarentena tiene que irse a la residencia sanitaria”.

En este sentido, manifestó que “vamos a tratar de que sea mixto, y que los consultorios puedan dar licencia médica. Pero eso no se puede prometer de la noche a la mañana. Yo espero que esta semana podamos dar esta señal, por eso tengo reunión con Fonasa el lunes”.

También indicó que “hay que controlar más los permisos de salida de la gente, ponerse más estricto en el control de los permisos, de las cuarentenas, del toque de queda”.

Paris sostuvo que no se deben prohibir los permisos, pero que se tiene que tratar de “buscar una fórmula. Yo siempre pienso que es mejor convencer primero, hacerlo por la razón y ver si eso da resultados. Es una cosa idiosincrática de la población, y además, tiene que ver con la capacidad económica de las familias”.

El secretario de Estado sostuvo que “si el padre de familia no tiene sueldo, no tiene plata, tiene que salir a trabajar. Entonces las medidas económicas se necesitan. Por eso estoy tan contento de que se haya llegado a un acuerdo anoche. Es una buena señal para la gente, el reparto de las cajas de alimentos también ha sido bien evaluado por la población”.

Sobre las cuarentenas, el ministro de Salud descartó que se puedan levantar este mes, explicando que “estamos a 14 junio en junio. Queda todavía todo junio. En junio viene lo peor, yo creo. O muy malo. Los primeros 15 días de julio creo que vamos a mantener cifras altas. Creo que recién en agosto, si Dios quiere, vamos a ver recompensados los esfuerzos de la cuarentena, si la gente los cumple”.

Finalmente, consultado ante la opción de que los colegios vuelvan a clases antes de agosto, Paris sentenció que “antes de agosto, no. De ninguna manera. Creo que habría que aprovechar las dos primera semanas de agosto incluso para dar vacaciones y quizás de ahí en adelante pensar la vuelta. Pero no me atrevo a decir una fecha, necesitamos modelos matemáticos que nos puedan dar con cierta seguridad un pronóstico, por los menos a dos semanas”.