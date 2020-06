Undurraga por proyecto para revisar admisibilidades: "Estamos sobre reaccionando (...) no me parece motivo de escándalo"

Ayer, Luciano Cruz Coke, diputado de Evópoli, se molestó por la declaración de la mesa de la Cámara Baja que señaló “que la única sede donde se debe discutir cualquier enmienda al proceso de declaración de admisibilidad de los proyectos de ley es el Congreso Nacional”. En la sesión dijo: “¿Y la mesa señala que lamenta que el Presidente tome acciones? Lo lamento, señor presidente, ¿tenemos pantalones o no tenemos pantalones?”, emplazó.

Consultado por estos dichos, Francisco Undurraga, vicepresidente de la Cámara y diputado de la misma tienda, respondió: “Me revisé y andaba con los pantalones puestos. En relación a ese tema, estamos sobrerreaccionando todos a algo que es obvio. Uno, los proyectos se discuten en el Congreso y no en otra parte, los que tenemos potestad somos los parlamentarios. Dos, el Presidente de la República es el colegislador, tiene atribuciones para presentar proyectos de ley. Tres, en relación a la independencia del poder, ésta está garantizada por la Constitución y además es compromiso de los parlamentarios y de esta mesa y del Presidente por cierto, de que es un poder independiente y base fundamental de la democracia”.

“Que el Ejecutivo llame a un grupo de expertos para asesorarlo para mandar un proyecto de reforma, a mí en lo personal, no me parece motivo de escándalo. Lo que sí teníamos que marcar es el punto como mesa, que efectivamente este es un poder independiente, que aquí es donde se va a discutir y en ningún otro salón que no sea salón de Cámara o el Senado. Que es normal y nosotros lo hacemos comúnmente, es que nos reunimos o pedimos asesorías de expertos porque no somos expertos en todos los temas, entonces no veo motivo de escándalo de algunos sectores”, dijo en Radio Universo.

“Como es obvio, (el Presidente) es colegislador y puede opinar en relación al tema”, agregó. “Desde que asumimos con Diego Paulsen hemos declarado la inadmisibilidad en 19 proyectos”.

“Aquí yo no soy de gobierno ni de oposición, integro la mesa y debo velar por el buen funcionamiento de la corporación y en eso no me moveré ningún metro”, señaló.

“Qué garantía tenemos hacia adelante con la ciudadanía de que cuando reformemos la Constitución, la que venga nueva o reformada si es que la ciudadanía así lo estima, que ésta va a ser respetada? El problema de nosotros es que tenemos una Constitución que tiene mecanismos para modificarla y nosotros tenemos que respetarla, porque sino respetamos la Constitución, ¿tampoco respetaremos los fallos de la corte suprema?”, se preguntó.

“La pregunta del millón de dólares es si nosotros los diputados, con buenas intenciones, vamos a llegar, vamos a eludir la responsabilidad que está consagrada en la Constitución actual. Si esto viene de 1940, el Ejecutivo tiene la potestad para tener leyes que eroguen gastos, sino las sumas de buenas intenciones hacen quebrar países”.

“La propuesta del Gobierno así como la de los diputados UDI y de los diputados de la oposición en relación al tema van a enriquecer el debate y se discutirá donde corresponde que es, primero, la secretaría a ver si podemos o no podemos de acuerdo a la ley, y tengo la sensación que como son modificaciones a la Constitución y son prerrogativas que tenemos los parlamentarios, no hay ningún problema. Y esto pasará a la comisión de Constitución y Reglamento y ahí se discutirá democrática y transparentemente el tema. Y el Ejecutivo, así como presenta un proyecto a, b o c, presentará este proyecto que vendrá a enriquecer algo que es por cierto una preocupación no solo de parlamentarios y del Ejecutivo, también es de la opinión pública, (…) el tema de la valorización de las instituciones y respeto a las reglas construye una democracia sana y robusta en siglo XXI”.

“El ministro hace los mejores esfuerzos, se ha reunido con Colmed, mantiene la Mesa Social, se va a reunir con las comisiones de salud y es el tono para enfrentar esta etapa de la pandemia. No lo podemos confundir, quien está dirigiendo el país en condiciones democráticas es el Presidente Sebastián Piñera y la máxima autoridad en esta pandemia es el Minsal”.

“Todas las ideas y toda la colaboración por cierto, es bienvenida, pero si aquí van a haber dos ministros o tres personas pretendiendo gobernar esta crisis, no llegaremos a ninguna parte y el deber nuestro es alinearnos tras la autoridad con la lealtad que eso significa”.

“Nosotros como bancada de Gobierno nos opusimos al proyecto, consideramos que tenía vicios de inconstitucionalidad dado que se contraponía varias normas, en lo personal por eso voté en contra y una de las prerrogativas del Presidente y que en este minuto aparentemente estaría ejerciendo, es mandar el veto. Tengo entendido que entraría por el Senado, no me ha llegado el mismo para opinar”.

“Lo que pasa es que esto coincide con acciones que ya había tomado el Gobierno en relación a hablar con las empresas y llegó a un acuerdo. Es una ley controversial pero la verdad es que, desde el punto de vista administrativo, se estaba solucionando el tema. La pregunta del millón de dólares es ¿si esta ley es necesaria? cuando la situación desde el punto de vista no solo del Ejecutivo sino de las personas beneficiadas con esta negociación que en la práctica es lo mismo que propone la ley, ya lo están haciendo hace más de dos meses”.

“El ministro de Energía se juntó con las empresas y llegaron a un acuerdo que no es distinto a lo que está en la ley. El objetivo bien intencionado ya se cumplía, es interesante para el ego de cada uno que la ley se llame Francisco Undurraga, pero lo importante es beneficiar a la gente”, apuntó.