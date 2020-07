Marcela Sabat responde crítica de J.A. Kast: "Las que ganaron fueron las miles de Madres y sus hijos"

15:00 El ex diputado había cuestionado a la congresista ante su celebración y rol en la aprobación del proyecto de Postnatal de Emergencia.

En un inicio la parlamentaria de RN usó su cuenta personal de Twitter para celebrar la aprobación del proyecto de Postnatal de Emergencia compartiendo un video con quienes promovieron dicha legislación, incluyendo gente de diversos partidos políticos.

En el mensaje indicó "¡LO LOGRAMOS! Nuestra alternativa de Licencia Médica fue acogida por el Gob. Si bien llega tarde, podemos decir q habrá #PostnataldeEmergencia para madres trabajadoras y sus hij@s! Todo valió la pena. Ahora a legislar rápido y con responsabilidad para q sea ley lo antes posible!".

Ante esto el ex diputado y cabecilla del nuevo partido Acción Repúblicana, José Antonio Kast, replicó dicho tweet, señalando que "Cuando se gana con la izquierda, es la izquierda la que gana".

Pero Marcela Sabat no dejó pasar este comentario del ex congresista y le respondió "Te equivocas. No gana ni la izquierda ni la derecha. Las que ganaron fueron las miles de Madres y sus hijos, que hoy tendrán una respuesta estatal concreta para enfrentar esta crisis sin exponerse al contagio. #PostNatalDeEmergencia".